Historia de los Mundiales: Sudáfrica 2010, España logra histórico campeonato

A lo largo de los años, la Copa del Mundo ha tenido diferentes momentos históricos, como ocurrió en la edición de Sudáfrica 2010. Fue la primera ocasión que el torneo de la FIFA se celebró en territorio africano, además que la Selección de España logró su primer título en la historia.

Bajo la dirección de Vicente del Bosque, la Roja continuó con la inercia que Luis Aragonés dejó en 2008 con la obtención de la Eurocopa y se convirtió en el primer campeón europeo que ganó fuera de su continente. Además, fue la primera vez que la selección ganadora se coronó pese a perder su primer partido.

La Selección de España celebra su título en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | MEXSPORT

Tras la derrota 0-1 en su partido inaugural contra Suiza, España venció 2-0 a Honduras y 1-2 a Chile, para avanzar a Octavos de Final como líder del Grupo H. Tras el triunfo ante los andinos, los ibéricos no volvieron a permitir goles, con cuatro triunfos por marcador 1-0 en Fase Final: contra Portugal en Octavos, frente a Paraguay en Cuartos, y ante Alemania en la Semifinal.

Mientras que en la Final, su rival fue Países Bajos y fue la única de las cuatro victorias en Fase Final en la cual el gol llegó en tiempo extra, en una gran jugada colectiva que finalizó Andrés Iniesta. Con ello, la Roja se convirtió en la octava selección en ganar una Copa del Mundo.

Andrés Iniesta con la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 | MEXSPORT

¿Quién fue la figura de Sudáfrica 2010?

A pesar de que fue Iniesta quien marcó el gol de la victoria en la Final en Johannesburgo, el elegido como Mejor Jugador del torneo fue Diego Forlán. El uruguayo brilló con cinco goles y comandó a la Selección de Uruguay al cuarto lugar.

El entonces delantero de Atlético de Madrid obtuvo un 23.4 por ciento de los votos; le siguió Wesley Sneijder con 21.8, mientras que en el tercer puesto quedó David Villa con el 16.9 por ciento. En el caso del charrúa destacó por su liderazgo y su extraordinario manejo del balón.

Por otra parte, Thomas Müller fue elegido como el Mejor Jugador Joven, por delante de Giovani Dos Santos y André Ayew. Mientras que en cuanto a los porteros, Casillas fue el mejor del Mundial, tanto por su actuación clave en la Final, en la cual se impuso en dos mano a mano con Arjen Robben, como por su participación en general en todo el torneo.

Números de Sudáfrica 2010

Este primer mundial disputado en territorio africano contó con la participación de 32 selecciones, que jugaron un total de 64 partidos, con 145 goles anotados, para un promedio de 2.27 goles por partidos. La Selección de Alemania fue la mejor ofensiva con 16 anotaciones.

Jugadores de España celebran el gol de Iniesta ante Países Bajos | MEXSPORT

A nivel individual, Müller, Villa, Sneijder y Forlán fueron los goleadores del torneo, cada uno con cinco. Sin embargo, el alemán destacó por delante de los otros tres, ya que además sumó tres asistencias por una que tuvieron el español, el neerlandés y el uruguayo.