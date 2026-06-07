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Futbol

¡Susto en España! Gavi enciende las alarmas tras golpear a Rodri en un entrenamiento

Gavi, jugador del Barcelona hasta 2030 | X: @FCBarcelona_es Rodri sufre golpe en el entrenamiento de España | CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:42 - 07 junio 2026
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El mediocampista del Manchester City quedó tendido sobre el césped tras una acción con Gavi, aunque pudo continuar sin mayores problemas

La Selección de España vivió momentos de tensión durante una de sus sesiones de entrenamiento en Estados Unidos, luego de que una disputa de balón entre Gavi y Rodri terminara con el jugador del Manchester City tendido sobre el terreno de juego.

La acción ocurrió durante un ejercicio de alta intensidad, cuando el futbolista del Barcelona intentó recuperar un balón y terminó impactando el tobillo de su compañero, provocando la preocupación inmediata del cuerpo técnico y del resto de los seleccionados.

Rodri preocupó a España por algunos segundos

El centrocampista del Manchester City permaneció unos instantes sobre el césped tras recibir el golpe, generando nerviosismo entre los integrantes de la Roja.

La preocupación era lógica, pues Rodri es una de las piezas fundamentales del esquema español y una eventual lesión a pocos días del arranque de la Copa del Mundo habría representado una dura baja para las aspiraciones del equipo.

Afortunadamente, el mediocampista logró incorporarse poco después sin necesidad de atención médica mayor, tranquilizando a todos los presentes.

Lamine Yamal con España | AP

España respira tranquila a días del Mundial

Tras el incidente, Rodri pudo continuar con normalidad, dejando el susto en una simple anécdota de entrenamiento.

Lasheen pelea un balón con Rodri l AP

La Selección Española se encuentra ultimando detalles para su debut en el Mundial 2026, por lo que cualquier percance físico genera especial atención dentro del grupo.

Con menos de una semana para el inicio de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente espera mantener a toda su plantilla en óptimas condiciones para afrontar un torneo en el que España aspira a volver a pelear por el título mundial.

La Roja afrontará su último partido amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc el día 8 de junio, lo que dará paso para afrontar su debut mundialista ante Cabo Verde del Grupo H.

España sale rumbo a tierras mundialistas | RFEF
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