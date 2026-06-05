¿Campeona del Mundo en 2026? Las coincidencias que ponen a soñar a España con otra Copa de Mundo

A pocos días del inicio del torneo más importante de verano, la Selección de España se convirtió en una de las favoritas para levantar el trofeo. Sin embargo, más allá de su calidad futbolística, una serie de coincidencias con el Mundial de Sudáfrica 2010 la ponen a un paso de su segunda corona.

¿Cuáles son las coincidencias?

La primera coincidencia tiene que ver con la fecha de inauguración. En 2010, el Mundial comenzó un 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. Curiosamente, la edición de 2026 también arrancará un 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y con Sudáfrica como rival de los mexicanos, alimentando las comparaciones con aquella Copa del Mundo.

Sudáfrica vs México, 2010 | MEXSPORT

México hace soñar a España

México también aparece en otra similitud importante. Hace 16 años, el director técnico del Tricolor era Javier Aguirre, quien dirigió al combinado nacional durante el torneo sudafricano. Para 2026, el “Vasco” vuelve a encontrarse al frente de la selección mexicana.

Javier Aguirre en Sudáfrica 2010 l MEXSPORT

En el futbol español también existen paralelismos llamativos, debido a que cuando España fue campeona del mundo, José Mourinho era el entrenador del Real Madrid. Ahora, diversos reportes señalan que el técnico portugués se encuentra cerca de regresar al futbol español.

Por si fuera poco, el Atlético de Madrid también protagoniza una coincidencia. En la temporada previa al Mundial de Sudáfrica, el conjunto colchonero perdió la final de la Copa del Rey. En la campaña 2025-26, el equipo madrileño volvió a quedarse cerca del título, repitiendo una situación similar a la de la primera corona de España.

A estas coincidencias se suman otras ya conocidas: España llega al Mundial como campeona de Europa y con una generación joven encabezada por Lamine Yamal, tal como ocurrió en 2010 con figuras que posteriormente marcarían una época, como lo fueron Sergio Ramos, Gerard Piqué y Xavi Hernández.

Lamine Yamal con España | AP