¡Empata al favorito! Irak iguala a España con un golazo de Doski

El futbol tiene esa bendita y maldita costumbre de no leer los guiones preestablecidos. España saltaba al césped con el traje de gala invisible que se le exige a uno de los máximos favoritos para levantar la Copa del Mundo 2026.

Desde el silbatazo inicial, La Roja se hizo dueña absoluta de la pelota. Sin la magia de los lesionados Lamine Yamal o Nico Williams, la responsabilidad cayó en los hombros de Dani Olmo y Álex Baena, que buscaron verticalidad de inmediato.

El encuentro arrancó con una intensidad vibrante. La escuadra española se adueñó del esférico desde los primeros instantes, buscando abrir el candado defensivo del conjunto asiático. La recompensa no tardó en llegar, al minuto 15, tras una gran jugada colectiva, Ferran Torres tomó el balón en el borde del área, se perfiló y sacó un disparo potente que dejó sin opciones al guardameta rival.

Ferran Torres l AP

Era el 1-0 que desataba la euforia en la grada y un momento sumamente especial para el delantero, quien con esta anotación alcanzó la histórica cifra de 24 goles con la selección absoluta, igualando a una leyenda como Emilio Butragueño.

Todo indicaba que sería una noche tranquila para los locales, apenas 11 minutos después, al 26', llegó la jugada que congeló los corazones de la afición española.

El golazo de Doski

El lateral iraquí Merchas Doski se sumó al ataque por la banda izquierda y sacó un centro potente que se fue cerrando de manera espectacular. El arquero español, un tanto adelantado, fue sorprendido por la parábola perfecta que tomó la pelota, la cual terminó colándose en el ángulo. Un auténtico golazo que puso el 1-1 y desató la locura en la banca iraquí.

Selección de Irak l AP

En la segunda mitad, el poste le negó el doblete a Ferran Torres en la oportunidad más clara para romper el empate. Con el carrusel de cambios, el ritmo bajó y la zaga de Irak se multiplicó en la zona baja para defender un resultado de oro.