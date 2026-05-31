Lamine Yamal temió perderse el Mundial tras lesionarse el isquiotibial

Lamine Yamal tenía miedo de perderse el Mundial después de lesionarse el isquiotibial y rezó para poder recuperarse a tiempo.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Se espera que Lamine esté en condiciones para el torneo, que comienza el 11 de junio en Norteamérica. Se lesionó el isquiotibial izquierdo al convertir un penal con el Barcelona en un partido de la liga española el 22 de abril.

Nunca había tenido una lesión de isquio, pero sabía que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuese grave y sobre todo de poder recaer y de poder perderme el Mundial”, declaró Lamine en una entrevista con la federación española de fútbol publicada el domingo.

Lamine Yamal lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

El atacante de 18 años cayó al suelo después de convertir un penal en la primera parte del partido contra el Celta de Vigo. Marcó y de inmediato miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado. Se dejó caer al césped cuando sus compañeros llegaron a celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

Me acuerdo de la secuencia en la que me lesiono, estaba rezando por dentro para que no fuera nada. Veía muy cerca el momento del Mundial", señaló.

Lamine Yamal | AP

El seleccionador Luis de la Fuente dijo la semana pasada, después de incluir a Lamine en su lista para el Mundial, que se esperaba que el astro estuviera listo para jugar ya sea el primer o el segundo partido de España. La Roja debutará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. Luego se enfrentará a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

Se espera que Lamine lidere a la selección de España, que intentará ganar su segundo título mundial. Conquistó su primera estrella en Sudáfrica 2010.

Lamine Yamal podría ser figura en el Mundial para España | MexSport

Por fin ha llegado el momento. Desde que acabó la Eurocopa, todos pensábamos en que llegara este día, y estamos todos muy ilusionados", afirmó. "Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas”.

España inició oficialmente sus preparativos para el Mundial el sábado en Madrid. Unas 2.000 personas presenciaron el primer entrenamiento del equipo el domingo.