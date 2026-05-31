¡Penta contra Oba Femi! Quedan definidos los brackets del King y Queen of the Ring 2026

WWE ya puso en marcha el camino hacia Night of Champions 2026 al revelar los cuadros oficiales de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring, dos de las competencias más prestigiosas dentro de la empresa y que históricamente han servido para impulsar a futuras superestrellas al estrellato.

Penta entra como campeón intercontinental a Raw | wwe.com

Como ya es tradición, el ganador y la ganadora de cada torneo recibirán una oportunidad titular por el campeonato mundial de su respectiva marca en SummerSlam, siendo el evento más importante del verano dentro de WWE.

Entre los enfrentamientos confirmados para la primera ronda destaca el choque entre Penta y Oba Femi, un duelo que ha generado gran expectativa desde que el mismo enmascarado confirmó para RÉCORD que no tendría problemas en enfrentarse a “The Ruler”.

Penta y Oba Femi encabezan el cuadro masculino

El torneo masculino contará con varias de las principales estrellas de WWE. Del lado izquierdo aparecen nombres como Penta, Oba Femi, Solo Sikoa, Carmelo Hayes, Dominik Mysterio, Bron Breakker, Trick Williams y Damian Priest.

Por el otro sector del bracket figuran Seth Rollins, Je'Von Evans, Tonga Loa, Ricky Saints, Jey Uso, LA Knight, Elijah Keys y Finn Bálor.

La presencia de Penta añade un ingrediente especial para la afición mexicana, además de ser el campeonato intercontinental; el mexicano buscará convertirse en el primer luchador nacido en México en conquistar el King of the Ring.

Bracket King of the Ring 2026 | WWE

El Queen of the Ring reúne a las principales figuras femeninas

En la rama femenina, el torneo contará con nombres de primer nivel como Liv Morgan, Becky Lynch, Alexa Bliss, Chelsea Green, Sol Ruca, Lyra Valkyria, Charlotte Flair y Jade Cargill.

Mientras tanto, del otro lado del cuadro aparecen Roxanne Perez, Iyo Sky, Giulia, Lash Legend, Bayley, Raquel Rodríguez, Jazmyn Nyx y Mickie James.

La competencia luce especialmente abierta debido a la cantidad de campeonas, excampeonas y jóvenes talentos que buscan dar el siguiente paso hacia la escena estelar.

Bracket Queen of the Ring 2026 | WWE

Un torneo que ha creado leyendas

A lo largo de la historia de WWE, ganar el King of the Ring ha significado mucho más que portar una corona. El torneo ha servido como plataforma para algunas de las mayores estrellas que han pasado por la compañía.

Nombres como Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, Triple H, Booker T y, más recientemente, Gunther utilizaron este logro como trampolín para consolidarse como figuras estelares y campeones mundiales.

Con una oportunidad titular en SummerSlam en juego, la edición 2026 promete ser una de las más competitivas de los últimos años y podría marcar el nacimiento de las próximas caras de WWE.