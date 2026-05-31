¡Oleada Escarlata! Afición protagoniza un hervidero de celebración en desfile del Toluca

El Toluca sigue de fiesta en la capital mexiquenses; el conjunto dirigido por Antonio Mohamed y sus pupilos realizaron su recorrido como campeones de la Concachampions después de imponerse en una dramática tanda de penales ante Tigres.

Con un recorrido que inició desde el Nemesio Diez pasando por las principales vialidades entre ellas; José María Morelos, Nicolás Bravo, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Independencia, los aficionados se volvieron los protagonistas con el aliento de celebración.

Afición del Toluca en celebración l CAPTURA

El desfile que arrancó a las 16:00hrs, se tiene previsto que culmine alrededor de las 20:00hrs en la Glorieta del Águila en Pase Colón, sede que se ha vuelto recurrente por las celebraciones dle propio equipo y Selección Nacional.

¿Cómo fue la obtención del título?

Toluca se proclamó campeón de la CONCACAF Champions Cup tras derrotar 6-5 a Tigres en tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los tiempos extra en una intensa final disputada en el Estadio Nemesio Diez. Con este resultado, los Diablos Rojos aseguraron su boleto a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes de 2029.

Toluca vs Tigres | MEXSPORT

Con pocas acciones en el tiempo reglamentario en donde lo más destacado llegó en el minuto 74 cuando amagaba dentro del área choricera cuando Marcel Flores intentaba recortar a Santiago Simón y un mal movimiento provocó una grave lesión.

La pierna derecha terminó por atorarse en el césped y al girar la rodilla terminó por torcer y cayó el jugador sobre el terreno de juego con un dolor visible y tocándose la rodilla y de inmediato fue atendido por el cuerpo médico y retirado de la cancha.

Marcelo Flores se lesiona en la Final de la Concachampions l IMAGO7

Así fue la definición del campeón

Ya en tiempos extra, Correa volvió a exigir a García al 93 con un disparo dentro del área. Toluca respondió al 102 con un remate de Sebastián Córdova que fue contenido por Nahuel Guzmán. Apenas un minuto después llegó el primer gol de la noche, cuando Jorge Díaz aprovechó un espacio en el área y definió con un disparo cruzado para poner en ventaja a los locales.

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7