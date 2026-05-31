Rafa Márquez, el único mexicano que conquistó la Champions dentro de la cancha

La Champions League es considerada por muchos como el torneo de clubes más relevante del mundo; recientemente, el París Saint-Germain se coronó como bicampeón de la competencia de Europa. A lo largo de su historia, cientos de futbolistas persiguieron el sueño de levantar la “Orejona”, aunque muy pocos mexicanos lo lograron.

Hasta la fecha, únicamente Rafael Márquez y Jonathan dos Santos pueden presumir de haber sido campeones de Europa, mientras que Javier Hernández estuvo muy cerca de unirse a la lista.

Rafa Márquez festeja un gol con el Barcelona | EFE

Rafa Márquez, el rey mexicano de la Champions

El nombre más destacado es el de Rafael Márquez, debido a que el defensor surgido de Atlas se convirtió en el primer mexicano en ganar la Champions League cuando el Barcelona derrotó 2-1 al Arsenal en la final de la temporada 2005-06. Aquella noche en París, el llamado “Káiser de Michoacán” fue titular y disputó los 90 minutos.

Tres años después volvió a coronarse campeón con el conjunto blaugrana en la campaña 2008-09, cuando los catalanes vencieron al Manchester United en Roma. Sin embargo, una lesión le impidió disputar la final.

Rafa Márquez durante un partido con el Barcelona | AP

A pesar de no disputar la final con los blaugranas, el mexicano fue reconocido como campeón y sumó su segunda Orejona. Esto lo convierte en el futbolista mexicano más exitoso en la historia de la Champions League.

Jonathan aprovechó su oportunidad en Barcelona.

Otro mexicano que también se coronó en la Champions League es Jonathan dos Santos. El mediocampista formó parte del Barcelona que conquistó el torneo en la temporada 2010-11. Aunque únicamente disputó un encuentro durante la fase de grupos frente al Rubin Kazán, esa participación fue suficiente para ser considerado campeón cuando los culés derrotaron 3-1 al Manchester United en la final celebrada en Wembley.

Jonathan dos Santos salió del terreno de juego al minuto 58.. FOTO: AP

Chicharito rozó la Orejona con el United

Del otro lado de aquella definición estuvo Javier “Chicharito” Hernández. El delantero mexicano fue titular con los Red Devils y disputó la final ante el Barcelona, convirtiéndose en el segundo mexicano en jugar un partido por el título del máximo torneo europeo. Sin embargo, el conjunto inglés cayó 3-1 y el atacante se quedó a un paso de alcanzar la gloria.