España ya viaja a México; La Roja llega a Puebla con la mira puesta en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y la Selección de España ya inició su camino rumbo a México.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente partió este fin de semana hacia Puebla, donde enfrentará a Perú en su último compromiso de preparación antes de iniciar su participación en la máxima justa futbolística.

España viaja rumbo a México | RFEF

Las imágenes compartidas por la Federación Española mostraron a los jugadores relajados y sonrientes durante su paso por el aeropuerto. El ambiente dentro de la concentración refleja la confianza de un grupo que llega al Mundial respaldado por una generación talentosa y por los buenos resultados obtenidos en los últimos años.

España es una de las favoritas para ganar el Mundial

España eligió Puebla para disputar su última prueba antes del debut mundialista. El encuentro ante Perú servirá para que el entrenador continúe ajustando detalles tácticos, evalúe el estado físico de algunos jugadores y defina las piezas.

La Roja llega a la Copa del Mundo como la vigente campeona de Europa y con una plantilla repleta de figuras consolidadas y jóvenes talentos. Futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri y Dani Olmo han convertido al conjunto español en uno de los equipos más completos del certamen.

Lamine Yamal en celebración con la Selección de España | AP

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

Además, el proyecto encabezado por Luis de la Fuente ha logrado consolidar una identidad de juego reconocible, basada en la posesión del balón, la intensidad en la recuperación y la capacidad para generar oportunidades de gol desde diferentes sectores del campo.

España hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 15 de junio frente a la selección de Cabo Verde, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo H en el Atlanta Stadium.