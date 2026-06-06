Perú remonta ante Haití y gana 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de Perú logró una valiosa remontada y derrotó 2-1 a Haití en un amistoso internacional disputado en el NU Stadium de Miami. El conjunto dirigido por Mano Menezes reaccionó en la recta final del encuentro para darle vuelta al marcador y quedarse con el triunfo en territorio estadounidense.

El combinado caribeño sorprendió desde los primeros minutos gracias a su efectividad ofensiva. A los 16 minutos, Wilson Isidor aprovechó un pase entre líneas que dejó expuesta a la defensa peruana y definió con precisión para colocar el 1-0 a favor de Haití.

Haití vs Perú | AP

Haití dominó gran parte del partido

Tras abrir el marcador, Haití se mostró cómodo en el terreno de juego y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Al minuto 24, nuevamente Wilson Isidor apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que pasó cerca del arco defendido por la Bicolor.

Perú intentó reaccionar antes del descanso y tuvo su oportunidad más clara a los 29 minutos. André Carrillo recibió dentro del área y sacó un potente disparo que no encontró dirección de gol, manteniendo la mínima diferencia en el marcador.

El cierre de la primera mitad estuvo marcado por la intensidad y las constantes interrupciones. Ambos equipos lucharon por el control del balón, aunque las ocasiones claras fueron escasas, por lo que Haití se fue al vestuario con ventaja de 1-0.

Wilson Isidor, de Haití | AP

La Bicolor reaccionó con dos goles en tres minutos

Cuando parecía que Haití se encaminaba hacia una victoria histórica, Perú encontró la fórmula para cambiar el rumbo del encuentro a través de la pelota parada. La insistencia del equipo de Mano Menezes tuvo recompensa en los minutos finales.

El empate llegó al minuto 81, cuando Renzo Garcés aprovechó una serie de rebotes dentro del área tras un tiro de esquina y envió el balón al fondo de las redes para devolverle la esperanza al conjunto sudamericano.

Apenas tres minutos después, otro córner fue determinante para la remontada peruana. Jairo Vélez apareció dentro del área y definió con precisión para marcar el 2-1 definitivo, sellando así una espectacular reacción de Perú que le permitió quedarse con la victoria ante Haití en Miami.