¡Con error de Tim Payne! Haití golea a Nueva Zelanda de cara al Mundial 2026

La Selección de Nueva Zelanda sufrió una dolorosa derrota en su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 luego de caer goleada ante Haití en un encuentro amistoso disputado este martes.

El partido quedó marcado por la actuación de Tim Payne, uno de los futbolistas que se ha tomado mucha fuerza de cara a la próxima justa mundialista. El defensor cometió un error en la marca que terminó convirtiéndose en el primer gol del conjunto caribeño, una acción que condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.

La equivocación del zaguero permitió a Haití crear una jugada en la zona de peligro y abrir el marcador, aprovechando las facilidades defensivas de los oceánicos.

Salió al iniciar la segunda mitad

Tras una complicada primera parte, el cuerpo técnico de Nueva Zelanda decidió realizar modificaciones para el complemento, dándole respiro a su cuadro titular, en el que Tim Payne no regresó al terreno de juego, siendo sustituido al inicio del segundo tiempo.

Tim Payne contra Haití | AP

La decisión llamó la atención debido a que el defensor es considerado uno de los hombres de experiencia dentro del combinado neozelandés y apunta a ser una pieza importante durante el Mundial de 2026.

Sin embargo, la modificación tuvo sentido para darle descanso al jugador, pero a pesar de los cambios no lograron cambiar el rumbo del encuentro, ya que Haití mantuvo el control y continuó generando peligro para ampliar la diferencia en el marcador.

Nueva Zelanda contra Haití en amistoso | AP

Haití aprovecha y manda un aviso

Mientras Nueva Zelanda dejó dudas en defensa, Haití mostró contundencia y aprovechó cada error rival para firmar una goleada que sirve como impulso anímico de cara a sus próximos compromisos internacionales con goles de Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix.

Para los neozelandeses, el resultado representa una llamada de atención a pocos días de continuar su preparación mundialista. El combinado oceánico deberá corregir los errores defensivos exhibidos ante Haití si pretende competir de buena manera en la Copa del Mundo de 2026 en uno de los grupos más complicados del Mundial.

La noche terminó siendo especialmente amarga para Tim Payne, quien pasó de ser uno de los referentes del equipo a convertirse en protagonista involuntario de la jugada que abrió el camino para la goleada haitiana.