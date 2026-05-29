¡En español y todo! Tim Payne agradece el apoyo tras convertirse en sensación del Mundial 2026

Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, volvió a robar los reflectores previos a la Copa del Mundo 2026; el neozelandés se ha convertido en uno de los nombres más llamativos de cara al Mundial, todo por un reto viral creado por el influencer argentino Valen Scarsini.

El propio jugador se mostró agradecido y se dirigió a sus nuevos fans en una publicación que compartió en Instagram, hablando en español:

Hola a todos, muchas gracias por el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo

Solo quería decir, muchas gracias primero a ti, Valen. Ha sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el amor de ustedes, de todas partes del mundo. Muchas gracias

Tim Payne jugando un partido amistoso l AP

¿Cómo fue el reto que llevó a Payne hasta la fama?

Todo este fenómeno comenzó cuando el creador de contenido argentino Valen Scarsini decidió buscar al jugador ‘menos famoso’ entre todos los jugadores seleccionados para la Copa del Mundo. ¿El elegido? Tim Payne, hasta entonces con apenas unos 4 mil seguidores en Instagram, por lo que tuvo el ‘privilegio’ de ser el protagonista del reto.

La campaña consistió en que los seguidores visitaran su perfil, le dieran likes, lo siguieran y brindaran mensajes de apoyo, lo que generó un crecimiento masivo en redes sociales: comenzando con 250 mil seguidores, luego con 552 mil y finalmente más de 750 mil en menos de un día.

Tim Payne pasó de ser un nombre desconocido para el futbol mundial a convertirse en uno de los jugadores más comentados antes del inicio del torneo. El futbolista del Wellington Phoenix consiguió tal impacto por ayuda del reto y no tanto por sus actuaciones dentro del campo, un hecho totalmente sorprendente.

Chile es goleado por Nueva Zelanda l X:NZ_Football

¿Quién es Tim Payne?

Timothy John Payne, actual defensor del Wellington Phoenix, club de la A-League australiana, con 32 años de edad y Seleccionado Nacional de Nueva Zelanda. Su carrera inició en Auckland City, pasando por Blackburn Rovers en Inglaterra, llegando a jugar en el Portland Timbers 2 de Estados Unidos y Eastern Suburbs, hasta establecerse en un referente del Wellington Phoenix en 2019.

A nivel de Nueva Zelanda, Payne es todo un veterano de los All Whites. Ha jugado Mundiales sub 17 y sub 20, participando en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y actualmente, siendo parte crucial para la clasificación de Nueva Zelanda al Mundial 2026.

Nueva Zelanda afrontará un grupo más que complicado en busca de la clasificación a la siguiente ronda en el torneo más importante en el mundo del futbol mundial. Su debut tendrá lugar contra Irán el 15 de junio, siguiendo con Egipto y finalizando con Bélgica; una fase eliminatoria infravalorada, donde cualquiera puede llevarse la victoria.