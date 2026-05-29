¿Qué jugadores de Pumas jugarán el Mundial?

La Copa del Mundo 2026 está por iniciar, y las convocatorias de los clubes ya comienzan a salir. En el caso del Club Universidad Nacional hay tres jugadores confirmados, además de dos en prelista de sus respectivas selecciones.

Memote Martínez celebra su gol ante Ghana | MEXSPORT

Los jugadores de Pumas en las listas para el Mundial 2026

Pumas tiene a un jugador confirmado en la Selección Mexicana, además de otro que está en la prelista de Javier Aguirre. Se trata de Jordan Carrillo, quien tuvo una gran Liguilla y puede colarse a la convocatoria del Vasco.

Por otro lado, el jugador que ya tiene su lugar en la Selección Mexicana es Guillermo Martínez, que ya se concentró con el equipo de Javier Aguirre desde hace algunas semanas.

Por otro lado, Pedro Vite fue considerado por la Selección de Ecuador, después de tener un torneo positivo con Pumas y un crecimiento notable bajo las órdenes de Efraín Juárez.

Pedro Vite, Pumas | MEXSPORT

¿Morales y Carrillo tienen opciones de estar en el Mundial?

Por último, Robert Morales apareció en la prelista de Paraguay. El delantero tuvo un impacto importante en la ofensiva de Pumas en este torneo, lo cual llamó la atención en su país para ser considerado.

Robert Morales de Pumas celebrando su gol contra Mazatlán | Gina

Tanto Carrillo como Morales tienen todavía opciones de estar en la lista definitiva de su respectiva selección, después de un torneo en el que futbolísticamente tuvieron un importante crecimiento.