Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué jugadores de Pumas jugarán el Mundial?

Pumas triste por quedar subcampeón en CU | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 19:59 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Universidad Nacional tendrá representación en la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 está por iniciar, y las convocatorias de los clubes ya comienzan a salir. En el caso del Club Universidad Nacional hay tres jugadores confirmados, además de dos en prelista de sus respectivas selecciones.

Memote Martínez celebra su gol ante Ghana | MEXSPORT
Memote Martínez celebra su gol ante Ghana | MEXSPORT

Los jugadores de Pumas en las listas para el Mundial 2026

Pumas tiene a un jugador confirmado en la Selección Mexicana, además de otro que está en la prelista de Javier Aguirre. Se trata de Jordan Carrillo, quien tuvo una gran Liguilla y puede colarse a la convocatoria del Vasco.

Por otro lado, el jugador que ya tiene su lugar en la Selección Mexicana es Guillermo Martínez, que ya se concentró con el equipo de Javier Aguirre desde hace algunas semanas. 

Por otro lado, Pedro Vite fue considerado por la Selección de Ecuador, después de tener un torneo positivo con Pumas y un crecimiento notable bajo las órdenes de Efraín Juárez.

Pedro Vite, Pumas | MEXSPORT

¿Morales y Carrillo tienen opciones de estar en el Mundial?

Por último, Robert Morales apareció en la prelista de Paraguay. El delantero tuvo un impacto importante en la ofensiva de Pumas en este torneo, lo cual llamó la atención en su país para ser considerado.

Robert Morales de Pumas celebrando su gol contra Mazatlán | Gina

Tanto Carrillo como Morales tienen todavía opciones de estar en la lista definitiva de su respectiva selección, después de un torneo en el que futbolísticamente tuvieron un importante crecimiento.

Jordan Carrillo | AP
Lo Último
23:09 Estos son los datos que no estás obligado a entregar al registrar tu celular
22:50 La Luna Azul podrá observarse el 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez
22:30 Copa Libertadores 2026: Equipos clasificados a Octavos de Final
22:06 Spurs fuerzan 7mo juego en Oklahoma City al aplastar 118-91 a Thunder
22:05 Así se jugarán los Playoffs de la Copa Sudamericana
21:43 "Si no está al 100…”: Miguel Herrera cuestiona la participación de Edson Álvarez en el Mundial
21:31 Cruzeiro golea a Barcelona y avanza a Octavos de Final de la Copa Libertadores
20:55 ¡Tremendo fracaso! Boca Juniors cae ante la U Católica y se despide de la Libertadores
20:52 ¿El 11 de junio será feriado por el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe
20:27 ¡Listo para comandar al Tri! Raúl Jiménez se integra a la concentración de la Selección Mexicana