A 13 días: 'México, mi amor', el tremendo regalo musical de Alemania Federal a nuestro país en la justa de 1986

Un video irrumpió gratamente los televisores durante el Mundial México 1986, cuando apareció la Selección de Alemania Federal interpretando un tema musical en honor a la hospitalidad de nuestro país.

La cadena pública de TV alemana ZDF fue la emisora oficial encargada de transmitir este especial y presentarlo en su famosa gala en el marco de la Copa del Mundo, pues tenía la tradición que la Mannschaft colaborara con artistas populares para lanzar melodías de apoyo.

Alemania Federal y México se enfrentaron en Cuartos de Final, en 1986. l MEXSPORT

'México, mi amor', una canción entonada por el representativo germano, junto al austríaco Peter Alexander, que se metió en la memoria colectiva y se robó en el corazón para siempre de aquella generación ochentera de mexicanos y que trasciende hasta nuestros días gracias a la tecnología digital.

Ver en otra novedosa faceta a figuras como Harald Schumacher, simulando tocar una trompeta, Andreas Brehme, Pierre Littbarski, Lothar Matthaeus, con sombrero de paja y zarape sentado en una mesa de madera, Rudi Voeller, Karl-Heinz Rummenigge y el técnico e impulsor de la iniciativa, Franz Beckenbauer, en un set tipo cantina, fue toda una sorpresa.

Musicalmente, el tema fusionó el estilo Schlager alemán con ritmos de mariachi, acompañada de imágenes con elementos icónicos del paisaje y cultura nacional, como el águila real, la sierra, el arte prehispánico y la calidez de su gente bajo un intenso sol. La letra y el ritmo reflejaban la conexión emocional del equipo europeo con México.

Alemania Federal jugó en Querétaro contra Uruguay en México 1986. l MEXSPORT

Fue tal el impacto positivo, que los mexicanos 'perdonaron' la dolorosa eliminación en penaltis del Tricolor a manos de los alemanes en Cuartos de Final y en la Final impulsaron a la Mannschaft, en su intento de remontada, que se quedó corta con el subcampeonato, contra Argentina, situación que dolió al propio Diego Amando Maradona.

Karl-Heinz Rummenigge anota en la Final de México 1986 contra Argentina l MEXSPORT

“Si hasta los mexicanos se nos volvieron en contra, gritaron los goles de los alemanes. ¿Latinoamericanismo? ¡Latinoamericanismo las pelotas, los latinoamericanos éramos visitantes, ahí, en el Azteca justamente!”, reveló a manera de reproche en su biografía publicada en 1999, 'Yos soy el Diego'.

Cuatro décadas después, la canción representa un lazo de unión inolvidable entre ambas naciones y se consolidó como un intercambio genuino cultural memorable en la historia de los Mundiales.

¿Quién fue el interprete que acompañó a los alemanes?

Peter Alexander (1926-2011) fue un icónico actor, cantante y showman austríaco, considerado uno de los artistas más queridos y carismáticos del mundo de habla alemana. Alcanzó la cima de la fama entre las décadas de 1950 y 1980 gracias a sus exitosas comedias cinematográficas, su prolífica carrera musical en el género Schlager y sus innovadores programas de televisión.

¿Qué dice en español la canción?

La canción de 'México, mi amor' se hizo famosa en su idioma original (alemán) y a pesar de los años, mucho cantan solo el coro sin saber qué dice la letra y aquí un pequeño extracto del coro y un extracto destacado: