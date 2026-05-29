¿Peña Nieto regresó al Estado de México? La verdad detrás de la foto viral

Enrique Peña Nieto volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que una fotografía publicada en Instagram provocara especulaciones sobre un supuesto regreso al Estado de México, entidad que gobernó entre 2005 y 2011 antes de llegar a la Presidencia de la República.

La imagen generó cientos de comentarios y miles de reacciones entre usuarios que rápidamente comenzaron a preguntarse si el exmandatario había regresado definitivamente a México tras varios años de residir en España. Sin embargo, la realidad detrás de la fotografía es distinta a la que muchos imaginaron.

Desde que concluyó su administración federal en 2018 y entregó la banda presidencial, Peña Nieto decidió establecer su residencia en Madrid, España, donde ha mantenido un perfil relativamente discreto y alejado de la vida política nacional. Sus visitas a México han sido escasas y, cuando ocurren, suelen generar una fuerte atención mediática.

Desde que terminó su mandato, Enrique Peña Nieto se fue a vivir a España / FB: @EnriquePN

¿Cómo luce actualmente Enrique Peña Nieto?

La fotografía que provocó el revuelo fue publicada en la cuenta de Instagram de Jorge Alfredo Mejía Rivera, líder de relaciones públicas de un hotel ubicado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. La publicación rápidamente acumuló miles reacciones y superó los 600 comentarios, convirtiéndose en tema de conversación entre usuarios que destacaron el aspecto físico del expresidente.

En la imagen, Peña Nieto aparece vestido de manera casual, con una apariencia más delgada que la mostrada durante su etapa en la Presidencia, aunque conservando la sonrisa que lo caracterizó durante su carrera política.

Junto a la fotografía se publicó el siguiente mensaje:

"La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan".

Esta es la imagen que se empezó a viralizar y que hablaba de un regreso a México / Especial

La fotografía de Peña Nieto no es reciente

Aunque la publicación fue realizada recientemente, la fotografía no corresponde a una visita actual de Peña Nieto al Estado de México.

De acuerdo con información proporcionada por Jorge Alfredo Mejía Rivera a MILENIO, la imagen fue tomada en diciembre de 2025 durante una visita privada que realizó el expresidente a territorio mexiquense por motivos familiares.

La aclaración puso fin a los rumores sobre un posible regreso permanente del exmandatario al país, aunque la publicación fue suficiente para reactivar el interés público en torno a su figura.

El expresidente visitó el Estado de México pero en diciembre de 2025 / FB: @EnriquePN

Ixtapan de la Sal, uno de sus lugares de descanso

Reportes locales indican que Peña Nieto ha realizado estancias temporales en una zona residencial ubicada dentro del Gran Reserva Golf Resort & Country Club, complejo localizado en el municipio de Ixtapan de la Sal.

Se trata de uno de los destinos más exclusivos del sur del Estado de México, frecuentado por empresarios, políticos y figuras públicas que buscan privacidad y descanso lejos de los reflectores.

La visita realizada a finales de 2025 habría tenido un carácter estrictamente familiar, sin actividades públicas o políticas relacionadas.