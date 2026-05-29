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06:00 Portada RÉCORD 29 mayo 2026

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00:13 Knicks de vuelta a las Finales de NBA: el impacto de Nueva York en el basquetbol

00:06 México en las Copas del Mundo: Chile 1962, la primera victoria en el torneo

00:01 Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir información falsa sobre elecciones del Real Madrid