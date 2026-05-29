¿Cuándo fue la última vez que Chivas fue la base de la Selección Mexicana?

La presencia de jugadores de Chivas en la Selección Mexicana ha sido una constante histórica, pero en los últimos años son pocas las ocasiones en las que el Rebaño Sagrado ha fungido como una verdadera base del combinado nacional.

La vez más reciente ocurrió durante la Copa América 2024, cuando Jaime Lozano apostó por cuatro futbolistas del Guadalajara para integrar la convocatoria del Tricolor.

Los elegidos fueron Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán, quienes representaron a Chivas en el torneo continental.

Tala Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

Sin embargo, si se habla de un proceso mundialista donde la columna vertebral de México estuvo conformada por futbolistas rojiblancos, hay que remontarse hasta el Mundial de Alemania 2006.

En aquel ciclo rumbo a la Copa del Mundo, Ricardo La Volpe consolidó una base sólida de jugadores surgidos y consolidados en el Guadalajara.

Roberto Alvarado en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

Entre los nombres más destacados aparecían Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Francisco 'Maza' Rodríguez, Gonzalo Pineda y Ramón Morales, futbolistas que tuvieron un papel importante tanto en las Eliminatorias como en la justa mundialista.

Ese equipo de Chivas se convirtió en uno de los más dominantes del futbol mexicano y su aporte a la Selección fue fundamental en una época donde el talento nacional del Rebaño Sagrado marcaba diferencia dentro y fuera de la Liga MX.

Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7