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Futbol

¡Respeto en los estadios! Sheinbaum pide seguir las reglas de la FIFA

Claudia Sheinbaum aparece por segundo año consecutivo en la lista de TIME/Gobierno de México
Estephania Carrera
Estephania Carrera 13:14 - 28 mayo 2026
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La presidenta hace un llamado a la ciudadania para evitar los gritos ofensivos en los estadios

En la conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum expresó sus deseos para la Selección Mexicana en su próxima participación en el Mundial donde México también será sede. La presidenta expresó con emoción que espera que este evento sea algo muy bueno para el país y su gente.

Hay que seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio. Que sea un buen momento para nuestro país y para nuestra selección.

Así mismo invita a la afición mexicana a seguir las reglas de respeto impuestas por la FIFA dentro de los estadios, para tener una buena experiencia siendo una de los países mas importes en este torneo mundial.

El apoyo a la Selección Mexicana creció en el 2025 | MEXSPORT
Afición mexicana| MEXSPORT

“La ola si, el grito no”

La reciente sanción que le otorgo la FIFA a México después del grito homofóbico en los partidos amistosos previos al Mundial. La FIFA ha intentado alentar a la afición de dejar de realizar esta practica los estadios de México.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Al continuar con las omisiones del respeto de la afición mexicana en los estadios, la FIFA castigó a México quitándoles una sección del Estadio Cuauhtémoc en su partido amistoso frente a Ghana, esta sanción fue consecuencia de los partidos ante selecciones como Ecuador y Paraguay. Los encuentros han sido interrumpidos por el cuerpo arbitral ya que existe un protocolo ante el grito homofóbico ante los guardametas de las selecciones contrarias

Ante esta situación frente a la FIFA, la presidenta insistió en llevar el torneo con respeto para la Selección Mexicana y las demás selecciones, sobre todo para evitar mas sanciones que puedan afectar los fans del futbol o a la misma Selección de México.

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