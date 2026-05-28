¿La IA puede detectar un infarto antes de que ocurra? Esto reveló un especialista mexicano

La Inteligencia Artificial (IA) avanza rápidamente en distintos sectores y el área de la salud no es la excepción. En medio del crecimiento de herramientas tecnológicas enfocadas en prevención médica, surgió una pregunta que cada vez genera más interés entre pacientes y especialistas: ¿la IA realmente puede detectar un infarto antes de que ocurra?

Ante este escenario, el cardiólogo Adolfo Chávez Mendoza, integrante del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial (GREHTA) y vinculado con la Sociedad Mexicana de Cardiología, explicó cuál es el verdadero alcance de estas herramientas y qué tan útiles pueden ser para prevenir enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con el especialista, la inteligencia artificial sí puede ayudar a analizar factores de riesgo y estimar probabilidades de sufrir un problema cardiaco en el futuro, aunque dejó claro que todavía no existe una tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un infarto.

“Me encantaría poder decir que hay un botón mágico que va a solucionar las cosas y que la inteligencia artificial nos va a arreglar todo”, señaló el experto.

La inteligencia artificial sí puede ayudar a analizar factores de riesgo, dicen especialistas / Magnific

La IA no adivina infartos, pero sí calcula riesgos

El cardiólogo explicó que el concepto más importante dentro de este tipo de tecnologías es el llamado “riesgo cardiovascular”, es decir, la probabilidad de que una persona desarrolle enfermedades como: Infarto

Infarto cerebral

Insuficiencia cardiaca

Problemas derivados de hipertensión

Según detalló, la inteligencia artificial funciona analizando grandes cantidades de datos médicos para identificar patrones y alertar sobre posibles riesgos. Sin embargo, aclaró que estas herramientas necesitan información precisa para funcionar correctamente.

“El problema principal sigue siendo que muchas personas ni siquiera saben que tienen hipertensión”, explicó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, cerca de 30 millones de personas viven con hipertensión en México, pero apenas alrededor de 6 millones mantienen controladas sus cifras de presión arterial.

Los problemas cardíacos se dan tanto en mujeres como en hombres / Magnific

La hipertensión suele avanzar sin síntomas

Uno de los puntos que más preocupa a especialistas es que la hipertensión generalmente no provoca síntomas visibles en etapas tempranas, por lo que muchas personas retrasan su diagnóstico. El doctor Chávez Mendoza explicó que algunas personas justifican la presión alta con frases como: “Venía corriendo”, “estaba nervioso” o “me preocupé”.

Ese tipo de explicaciones, dijo, provoca que muchos pacientes no busquen atención médica hasta que aparecen complicaciones graves. Por ello, la inteligencia artificial no puede funcionar como una solución mágica si las personas no cuentan con información médica básica.

La IA funciona analizando grandes cantidades de datos médicos para identificar patrones / Magnific

¿Qué datos necesita la IA para calcular el riesgo?

El especialista explicó que plataformas de inteligencia artificial pueden ayudar a organizar datos clínicos y generar estimaciones sobre el nivel de riesgo cardiovascular de una persona.

Entre la información más importante se encuentran: Edad

Peso

Presión arterial

Diabetes

Obesidad

Colesterol elevado

Tabaquismo

Enfermedad renal

Antecedentes familiares

Mientras más factores de riesgo se acumulen, mayor será la probabilidad de sufrir complicaciones cardiacas. Por ejemplo, no representa el mismo riesgo una persona con presión arterial de 135 mmHg sin otros problemas de salud, que otra con esa misma cifra, pero además con diabetes, obesidad y tabaquismo.

Datos de la SSa exponen que cerca de 30 millones de personas viven con hipertensión en México / Magnific

La IA no sustituye a los médicos

Aunque estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a identificar riesgos y organizar información médica, el especialista mexicano enfatizó que la inteligencia artificial no puede reemplazar la valoración médica.

“Lo único que te va a decir es: tú efectivamente requieres un tratamiento para llegar a estas cifras con la intención de disminuir tu riesgo cardiovascular”, explicó Chávez Mendoza.

El experto recordó que desde hace años existen tablas y modelos estadísticos utilizados por médicos para calcular el riesgo cardiovascular. La diferencia es que ahora la inteligencia artificial permite integrar más datos en menos tiempo y reducir errores humanos al analizar historiales clínicos.

Lo mejor es acudir al médico constantemente para cuidar la salud / Magnific

¿Puede avisar antes del primer síntoma?

La idea de que una inteligencia artificial pueda avisar exactamente cuándo ocurrirá un infarto todavía pertenece más al terreno de la ciencia ficción que a la realidad médica.

Actualmente, estas herramientas funcionan a partir de probabilidades estadísticas y no de predicciones exactas. Es decir, la IA puede advertir que una persona presenta un riesgo elevado y necesita atención médica urgente, pero no puede determinar el día ni la hora en que ocurrirá un evento cardiaco.

“No puede decir ni el día, ni la hora, ni el momento”, aclaró el especialista.