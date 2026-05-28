¿La IA puede detectar un infarto antes de que ocurra? Esto reveló un especialista mexicano
La Inteligencia Artificial (IA) avanza rápidamente en distintos sectores y el área de la salud no es la excepción. En medio del crecimiento de herramientas tecnológicas enfocadas en prevención médica, surgió una pregunta que cada vez genera más interés entre pacientes y especialistas: ¿la IA realmente puede detectar un infarto antes de que ocurra?
Ante este escenario, el cardiólogo Adolfo Chávez Mendoza, integrante del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial (GREHTA) y vinculado con la Sociedad Mexicana de Cardiología, explicó cuál es el verdadero alcance de estas herramientas y qué tan útiles pueden ser para prevenir enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo con el especialista, la inteligencia artificial sí puede ayudar a analizar factores de riesgo y estimar probabilidades de sufrir un problema cardiaco en el futuro, aunque dejó claro que todavía no existe una tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un infarto.
“Me encantaría poder decir que hay un botón mágico que va a solucionar las cosas y que la inteligencia artificial nos va a arreglar todo”, señaló el experto.
La IA no adivina infartos, pero sí calcula riesgos
El cardiólogo explicó que el concepto más importante dentro de este tipo de tecnologías es el llamado “riesgo cardiovascular”, es decir, la probabilidad de que una persona desarrolle enfermedades como:
Infarto
Infarto cerebral
Insuficiencia cardiaca
Problemas derivados de hipertensión
Según detalló, la inteligencia artificial funciona analizando grandes cantidades de datos médicos para identificar patrones y alertar sobre posibles riesgos. Sin embargo, aclaró que estas herramientas necesitan información precisa para funcionar correctamente.
“El problema principal sigue siendo que muchas personas ni siquiera saben que tienen hipertensión”, explicó.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, cerca de 30 millones de personas viven con hipertensión en México, pero apenas alrededor de 6 millones mantienen controladas sus cifras de presión arterial.
La hipertensión suele avanzar sin síntomas
Uno de los puntos que más preocupa a especialistas es que la hipertensión generalmente no provoca síntomas visibles en etapas tempranas, por lo que muchas personas retrasan su diagnóstico. El doctor Chávez Mendoza explicó que algunas personas justifican la presión alta con frases como: “Venía corriendo”, “estaba nervioso” o “me preocupé”.
Ese tipo de explicaciones, dijo, provoca que muchos pacientes no busquen atención médica hasta que aparecen complicaciones graves. Por ello, la inteligencia artificial no puede funcionar como una solución mágica si las personas no cuentan con información médica básica.
¿Qué datos necesita la IA para calcular el riesgo?
El especialista explicó que plataformas de inteligencia artificial pueden ayudar a organizar datos clínicos y generar estimaciones sobre el nivel de riesgo cardiovascular de una persona.
Entre la información más importante se encuentran:
Edad
Peso
Presión arterial
Diabetes
Obesidad
Colesterol elevado
Tabaquismo
Enfermedad renal
Antecedentes familiares
Mientras más factores de riesgo se acumulen, mayor será la probabilidad de sufrir complicaciones cardiacas. Por ejemplo, no representa el mismo riesgo una persona con presión arterial de 135 mmHg sin otros problemas de salud, que otra con esa misma cifra, pero además con diabetes, obesidad y tabaquismo.
La IA no sustituye a los médicos
Aunque estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a identificar riesgos y organizar información médica, el especialista mexicano enfatizó que la inteligencia artificial no puede reemplazar la valoración médica.
“Lo único que te va a decir es: tú efectivamente requieres un tratamiento para llegar a estas cifras con la intención de disminuir tu riesgo cardiovascular”, explicó Chávez Mendoza.
El experto recordó que desde hace años existen tablas y modelos estadísticos utilizados por médicos para calcular el riesgo cardiovascular. La diferencia es que ahora la inteligencia artificial permite integrar más datos en menos tiempo y reducir errores humanos al analizar historiales clínicos.
¿Puede avisar antes del primer síntoma?
La idea de que una inteligencia artificial pueda avisar exactamente cuándo ocurrirá un infarto todavía pertenece más al terreno de la ciencia ficción que a la realidad médica.
Actualmente, estas herramientas funcionan a partir de probabilidades estadísticas y no de predicciones exactas. Es decir, la IA puede advertir que una persona presenta un riesgo elevado y necesita atención médica urgente, pero no puede determinar el día ni la hora en que ocurrirá un evento cardiaco.
“No puede decir ni el día, ni la hora, ni el momento”, aclaró el especialista.
Finalmente, el cardiólogo insistió en que la prevención sigue dependiendo principalmente de la atención médica oportuna, los estudios clínicos y cambios en el estilo de vida, ya que esperar a tener síntomas en enfermedades como la hipertensión puede significar llegar demasiado tarde.
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