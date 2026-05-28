SOUNDS CUP: música electrónica para disfrutar durante el Mundial 2026
La fiebre mundialista no solo llegará a las canchas. Guadalajara se prepara para recibir una de las experiencias musicales y de entretenimiento más ambiciosas rumbo al Mundial 2026 con el lanzamiento de Sounds Cup Festival, un evento que promete combinar música electrónica, producción internacional y una atmósfera inspirada en la energía global del futbol.
El festival apostará por una experiencia premium que reunirá talento nacional e internacional dentro de un concepto donde los beats, la cultura y la fiesta se mezclarán para ofrecer noches cargadas de tecnología, visuales inmersivos y sonidos electrónicos de talla internacional.
Sounds Cup Festival apuesta por experiencias premium
De acuerdo con los organizadores, el evento combinará distintas experiencias exclusivas como:
Producción audiovisual internacional
Hospitalidad VIP
Backstage premium
Fiestas temáticas
Música electrónica de distintas corrientes
Experiencias inspiradas en festivales internacionales
El objetivo es convertir a Guadalajara en uno de los puntos más importantes para los amantes de la música electrónica durante la temporada mundialista. Además, el festival contará con distintas zonas para asistentes dependiendo del tipo de experiencia que busquen vivir.
Primera fase de boletos
Dancefloor — $500 MXN
VIP — $700 MXN
Priority (Backstage & Palcos) — $1,000 MXN
Los organizadores advirtieron que estos precios corresponden únicamente a la primera etapa de venta y que aumentarán conforme avance la demanda.
Goom Gum abrirá el festival
La inauguración de Sounds Cup Festival arrancará el 11 de junio con una noche encabezada por Goom Gum, proyecto reconocido por sus sonidos progresivos y atmósferas melódicas.
La jornada también contará con la participación de:
Aleem
Mavic
Alfred Beck
Especialmente Alfred Beck destaca como uno de los nombres mexicanos más sólidos dentro del melodic techno y progressive nacional.
Magit Cacoon y talento femenino tomarán Guadalajara
El 12 de junio será el turno de Magit Cacoon, en una noche enfocada en la presencia femenina dentro de la escena electrónica.
El lineup incluirá a:
Paloma Fong
Francia Oropeza
Alquimia Noir
Las artistas buscarán crear una experiencia basada en sonidos orgánicos, melodías profundas y una energía sofisticada.
Zamna Sound System llevará la esencia de Tulum
Uno de los eventos más esperados llegará el 18 de junio con Zamna Sound System, marca reconocida internacionalmente por sus experiencias inmersivas nacidas en Tulum.
La noche contará con:
Amorpho
HEÎK
Este último considerado uno de los proyectos mexicanos con mayor crecimiento dentro del melodic techno.
HOSH será el encargado de cerrar el festival
El gran cierre del Sounds Cup Festival se realizará el 27 de junio con la presentación de HOSH, uno de los DJs y productores más reconocidos de la escena internacional.
La última noche también tendrá participación de:
Guzz
Dogma
El festival promete finalizar con una narrativa musical cargada de sonidos progresivos, emociones intensas y una producción visual de alto nivel.
THEMBA, Edu Imbernon y talento colombiano presentes
El cartel del festival también incluye nombres destacados de la música electrónica internacional como:
THEMBA
Edu Imbernon
Mike Gannu
Tony Guerra
Augusto Yepes
Además, Sounds Cup dedicará una noche completa a la escena colombiana con “Colombian Night”, una experiencia enfocada en ritmos latinos y sonidos electrónicos con identidad sudamericana.
Guadalajara se prepara para vivir la fiesta mundialista
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Sounds Cup Festival buscará convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de Guadalajara durante la temporada mundialista.
Los organizadores aseguran que el concepto va más allá de un simple festival de música, pues pretenden crear un espacio donde asistentes nacionales e internacionales puedan convivir y conectar a través de la música electrónica.
La combinación de DJs internacionales, talento emergente mexicano y experiencias premium apunta a convertir a Sounds Cup en una de las fiestas más importantes rumbo a la Copa del Mundo.