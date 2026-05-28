SOUNDS CUP: música electrónica para disfrutar durante el Mundial 2026

La fiebre mundialista no solo llegará a las canchas. Guadalajara se prepara para recibir una de las experiencias musicales y de entretenimiento más ambiciosas rumbo al Mundial 2026 con el lanzamiento de Sounds Cup Festival, un evento que promete combinar música electrónica, producción internacional y una atmósfera inspirada en la energía global del futbol.

El festival apostará por una experiencia premium que reunirá talento nacional e internacional dentro de un concepto donde los beats, la cultura y la fiesta se mezclarán para ofrecer noches cargadas de tecnología, visuales inmersivos y sonidos electrónicos de talla internacional.

Durante todo junio, Guadalajara estará armando unas fiestas de primer nivel por el Mundial 2026 / Especial

Sounds Cup Festival apuesta por experiencias premium

De acuerdo con los organizadores, el evento combinará distintas experiencias exclusivas como: Producción audiovisual internacional

Hospitalidad VIP

Backstage premium

Fiestas temáticas

Música electrónica de distintas corrientes

Experiencias inspiradas en festivales internacionales

El objetivo es convertir a Guadalajara en uno de los puntos más importantes para los amantes de la música electrónica durante la temporada mundialista. Además, el festival contará con distintas zonas para asistentes dependiendo del tipo de experiencia que busquen vivir.

Primera fase de boletos Dancefloor — $500 MXN

VIP — $700 MXN

Priority (Backstage & Palcos) — $1,000 MXN

Los organizadores advirtieron que estos precios corresponden únicamente a la primera etapa de venta y que aumentarán conforme avance la demanda.

Sounds Cup Festival dará el silbatazo inicial con los productores Goom Gum / Especial

Goom Gum abrirá el festival

La inauguración de Sounds Cup Festival arrancará el 11 de junio con una noche encabezada por Goom Gum, proyecto reconocido por sus sonidos progresivos y atmósferas melódicas.

La jornada también contará con la participación de: Aleem

Mavic

Alfred Beck

Especialmente Alfred Beck destaca como uno de los nombres mexicanos más sólidos dentro del melodic techno y progressive nacional.

Durante junio habrá diferentes fiestas de música electrónica pero con diferentes temáticas / Especial

Magit Cacoon y talento femenino tomarán Guadalajara

El 12 de junio será el turno de Magit Cacoon, en una noche enfocada en la presencia femenina dentro de la escena electrónica.

El lineup incluirá a: Paloma Fong

Francia Oropeza

Alquimia Noir

Las artistas buscarán crear una experiencia basada en sonidos orgánicos, melodías profundas y una energía sofisticada.

También habrá un día donde el poder femenino se hará presente con Magit Cacoon en la delantera / Especial

Zamna Sound System llevará la esencia de Tulum

Uno de los eventos más esperados llegará el 18 de junio con Zamna Sound System, marca reconocida internacionalmente por sus experiencias inmersivas nacidas en Tulum.

La noche contará con: Amorpho

HEÎK

Este último considerado uno de los proyectos mexicanos con mayor crecimiento dentro del melodic techno.

Los boletos ya están a la venta para cualquier fecha de festival / Especial

HOSH será el encargado de cerrar el festival

El gran cierre del Sounds Cup Festival se realizará el 27 de junio con la presentación de HOSH, uno de los DJs y productores más reconocidos de la escena internacional.

La última noche también tendrá participación de: Guzz

Dogma

El festival promete finalizar con una narrativa musical cargada de sonidos progresivos, emociones intensas y una producción visual de alto nivel.

THEMBA, Edu Imbernon y talento colombiano presentes

El cartel del festival también incluye nombres destacados de la música electrónica internacional como: THEMBA

Edu Imbernon

Mike Gannu

Tony Guerra

Augusto Yepes

Además, Sounds Cup dedicará una noche completa a la escena colombiana con “Colombian Night”, una experiencia enfocada en ritmos latinos y sonidos electrónicos con identidad sudamericana.

Guadalajara se prepara para vivir la fiesta mundialista

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Sounds Cup Festival buscará convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de Guadalajara durante la temporada mundialista.

Los organizadores aseguran que el concepto va más allá de un simple festival de música, pues pretenden crear un espacio donde asistentes nacionales e internacionales puedan convivir y conectar a través de la música electrónica.