Mundial CDMX 2026: van contra chelerías y fiestas clandestinas para evitar descontrol
La Ciudad de México ya se prepara para recibir la fiesta futbolera más grande del planeta, pero mientras miles de aficionados alistan jerseys, boletos y reuniones mundialistas, las autoridades capitalinas también afinan otro operativo: el combate contra las fiestas clandestinas y las famosas “chelerías”.
Con la llegada estimada de 1.1 millones de turistas durante el Mundial 2026, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) anunció que reforzará las inspecciones y operativos en distintos puntos de la capital para evitar establecimientos irregulares, venta ilegal de alcohol y eventos masivos sin permisos.
Y sí… la intención es que el Mundial se viva con fiesta, pero sin caos.
Van contra fiestas clandestinas en CDMX
El director general del Invea, Jorge Salvador Esquinca Montaño, explicó que las fiestas clandestinas han aumentado como una forma de evadir las restricciones aplicadas a bares, terrazas y antros, especialmente en zonas cercanas a escuelas y puntos de alta concentración de jóvenes.
“Este fenómeno surge cuando comenzamos a aplicar mano dura en los establecimientos cerca de las escuelas, sobre todo por la venta de alcohol a menores, entonces se empiezan a realizar eventos masivos clandestinos”, explicó el funcionario.
El problema, señaló, no solamente es que estos eventos operen sin permisos, sino el enorme riesgo que representan para quienes asisten.
“El riesgo es muy alto, hemos suspendido fiestas en donde se pretendía meter a 3,000 personas, entre ellos la mayoría menores de edad. Estos lugares pueden ser desde unos baños públicos, unas bodegas sin ninguna salida de emergencia, sin contención de incendios, nada, por eso es tan riesgoso”, sostuvo.
Las zonas donde habrá más vigilancia durante el Mundial
Aunque muchas de estas fiestas suelen detectarse en alcaldías como Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, las autoridades consideran que durante el Mundial podrían trasladarse hacia zonas turísticas donde habrá mayor presencia de visitantes nacionales y extranjeros.
Por ello, el Invea pondrá especial atención en:
Centro Histórico
Polanco
Coyoacán
Tlalpan
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Actualmente, alrededor de 200 verificadores ya trabajan en zonas clave de vida nocturna y concentración turística para atender reportes relacionados con fiestas clandestinas y venta irregular de alcohol.
“Alrededor del Mundial nos estamos enfocando en regular los establecimientos mercantiles, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad y alrededor de los eventos deportivos”, explicó Esquinca Montaño.
“Que no empiecen a surgir establecimientos o chelerías que de pronto, al ver un área de oportunidad, pretendan vender alcohol sin permiso. Eso es en lo que nos vamos a concentrar”, agregó.
Más de mil 800 chelerías suspendidas
Las cifras muestran el tamaño del problema que enfrentan las autoridades capitalinas.
Tan solo durante 2025, el Invea suspendió:
113 fiestas clandestinas
Cerca de 1,800 chelerías irregulares
Sin embargo, el funcionario aclaró que no todas las inspecciones terminan en clausuras o sanciones.
“No todas las verificaciones terminan en una suspensión: revisamos todo lo que tiene que ver con sus permisos, aunque nosotros no los otorgamos nosotros, revisamos que los tengan”, explicó.
Añadió que los establecimientos deben contar con:
Uso de suelo
Aviso de apertura
Permisos de impacto
Autorizaciones de operación
Operativo “La noche es de todos” será permanente
Uno de los principales operativos que actualmente realiza el gobierno capitalino es “La noche es de todos”, el cual normalmente funciona jueves, viernes y sábado.
Pero durante el Mundial 2026 cambiará completamente. Las autoridades anunciaron que el despliegue operará los siete días de la semana para reforzar la vigilancia en bares, antros, terrazas y restaurantes.
El operativo contará con apoyo de:
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Protección Civil
PAOT
Invea
Todo esto con el objetivo de evitar sobrecupos, venta de alcohol a menores y establecimientos irregulares.
¿Cómo denunciar corrupción o “mordidas”?
El Invea también recordó que la ciudadanía puede denunciar a verificadores que intenten pedir dinero o cometer actos de corrupción durante inspecciones.
Las denuncias pueden realizarse:
📞 Al teléfono 55 4737-7700 extensiones 1520, 1522 y 1526.
📍 O directamente en las oficinas ubicadas en Carolina 132, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez.
También es posible denunciar ante la Contraloría General de la Ciudad de México. Porque sí… el Mundial promete mucha fiesta, goles y turistas, pero las autoridades quieren evitar que la celebración termine convirtiéndose en un caos clandestino.