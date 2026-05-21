Mundial CDMX 2026: van contra chelerías y fiestas clandestinas para evitar descontrol

La Ciudad de México ya se prepara para recibir la fiesta futbolera más grande del planeta, pero mientras miles de aficionados alistan jerseys, boletos y reuniones mundialistas, las autoridades capitalinas también afinan otro operativo: el combate contra las fiestas clandestinas y las famosas “chelerías”.

Con la llegada estimada de 1.1 millones de turistas durante el Mundial 2026, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) anunció que reforzará las inspecciones y operativos en distintos puntos de la capital para evitar establecimientos irregulares, venta ilegal de alcohol y eventos masivos sin permisos.

Y sí… la intención es que el Mundial se viva con fiesta, pero sin caos.

Los operativos comenzarán durante el Mundial para evitar la venta ilegal de alcohol o eventos sin permiso / Redes Sociales

Van contra fiestas clandestinas en CDMX

El director general del Invea, Jorge Salvador Esquinca Montaño, explicó que las fiestas clandestinas han aumentado como una forma de evadir las restricciones aplicadas a bares, terrazas y antros, especialmente en zonas cercanas a escuelas y puntos de alta concentración de jóvenes.

“Este fenómeno surge cuando comenzamos a aplicar mano dura en los establecimientos cerca de las escuelas, sobre todo por la venta de alcohol a menores, entonces se empiezan a realizar eventos masivos clandestinos”, explicó el funcionario.

El problema, señaló, no solamente es que estos eventos operen sin permisos, sino el enorme riesgo que representan para quienes asisten.

“El riesgo es muy alto, hemos suspendido fiestas en donde se pretendía meter a 3,000 personas, entre ellos la mayoría menores de edad. Estos lugares pueden ser desde unos baños públicos, unas bodegas sin ninguna salida de emergencia, sin contención de incendios, nada, por eso es tan riesgoso”, sostuvo.

Las autoridades capitalinas buscan evitar el descontrol en los puntos de turismo / Redes Sociales

Las zonas donde habrá más vigilancia durante el Mundial

Aunque muchas de estas fiestas suelen detectarse en alcaldías como Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, las autoridades consideran que durante el Mundial podrían trasladarse hacia zonas turísticas donde habrá mayor presencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Por ello, el Invea pondrá especial atención en: Centro Histórico

Polanco

Coyoacán

Tlalpan

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Actualmente, alrededor de 200 verificadores ya trabajan en zonas clave de vida nocturna y concentración turística para atender reportes relacionados con fiestas clandestinas y venta irregular de alcohol.

La idea principal es cuidar al turismo que viene para disfrutar del Mundial 2026 / Redes Sociales

“Alrededor del Mundial nos estamos enfocando en regular los establecimientos mercantiles, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad y alrededor de los eventos deportivos”, explicó Esquinca Montaño.

“Que no empiecen a surgir establecimientos o chelerías que de pronto, al ver un área de oportunidad, pretendan vender alcohol sin permiso. Eso es en lo que nos vamos a concentrar”, agregó.

Más de mil 800 chelerías suspendidas

Las cifras muestran el tamaño del problema que enfrentan las autoridades capitalinas.

Tan solo durante 2025, el Invea suspendió: 113 fiestas clandestinas

Cerca de 1,800 chelerías irregulares

Sin embargo, el funcionario aclaró que no todas las inspecciones terminan en clausuras o sanciones.

Las autoridades estarán al pendiente de que no surjan negocios clandestinos de la noche a la mañana / Redes Sociales

“No todas las verificaciones terminan en una suspensión: revisamos todo lo que tiene que ver con sus permisos, aunque nosotros no los otorgamos nosotros, revisamos que los tengan”, explicó.

Añadió que los establecimientos deben contar con: Uso de suelo

Aviso de apertura

Permisos de impacto

Autorizaciones de operación

Operativo “La noche es de todos” será permanente

Uno de los principales operativos que actualmente realiza el gobierno capitalino es “La noche es de todos”, el cual normalmente funciona jueves, viernes y sábado.

Pero durante el Mundial 2026 cambiará completamente. Las autoridades anunciaron que el despliegue operará los siete días de la semana para reforzar la vigilancia en bares, antros, terrazas y restaurantes.

El operativo contará con apoyo de: Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Protección Civil

PAOT

Invea

Todo esto con el objetivo de evitar sobrecupos, venta de alcohol a menores y establecimientos irregulares.

El Invea anunció que reforzará las inspecciones y operativos en distintos puntos de la capital / Redes Sociales

¿Cómo denunciar corrupción o “mordidas”?

El Invea también recordó que la ciudadanía puede denunciar a verificadores que intenten pedir dinero o cometer actos de corrupción durante inspecciones.

Las denuncias pueden realizarse: 📞 Al teléfono 55 4737-7700 extensiones 1520, 1522 y 1526. 📍 O directamente en las oficinas ubicadas en Carolina 132, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez.