Chequia, rival de México, define sus 26 convocados para el Mundial

La Selección de Chequia ha confirmado su lista de jugadores para afrontar la Copa del Mundo 2026. El cuerpo técnico ha apostado por un bloque competitivo, aunque la convocatoria no ha estado exenta de sorpresas debido a la baja de futbolistas experimentados que venían siendo habituales en las consideraciones nacionales.

Entre las principales ausencias del equipo destacan la de Václav Černý, extremo del Beşiktaş, y la del experimentado mediocampista Matěj Vydra, actual jugador del Viktoria Plzeň y quien cuenta con un recorrido muy importante en la Premier League inglesa.

La Selección de Chequia celebra su victoria y pase al Mundial l AP

Patrik Schick y la misión de revivir a Chequia 20 años después

La gran figura y referente absoluto del ataque checo será Patrik Schick. El actual delantero del Bayer Leverkusen cargará con la responsabilidad ofensiva del equipo y buscará emular las grandes gestas de la selección centroeuropea en las Copas del Mundo, intentando revivir el protagonismo que el país demostró hace exactamente dos décadas en el plano internacional.

Patrik Schick en acción con República Checa

Lista completa de los 29 seleccionados

Porteros Lukáš Horníček

Matěj Kovář

Jindřich Staněk Defensas

Vladimír Coufal

David Douděra

Tomáš Holeš

Robin Hranáč

Štěpán Chaloupek

David Jurásek

Ladislav Krejčí

Jaroslav Zelený

David Zima Mediocampistas

Pavel Bucha

Lukáš Červ

Vladimír Darida

Tomáš Ladra

Lukáš Provod

Michal Sadílek

Hugo Sochůrek

Alexandr Sojka

Tomáš Souček

Pavel Šulc

Denis Višinský Delanteros

Adam Hložek

Tomáš Chorý

Mojmír Chytil

Christophe Kabongo

Jan Kuchta

Patrik Schick

Každý má svůj životní příběh a cestu, která směřovala pro tenhle moment. Tohle je seznam vyvolených, ze kterých vzejde finální nominace na mistrovství světa. 🇨🇿 pic.twitter.com/3NjmoL4lrZ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 21, 2026

Fase de Grupos – Grupo A

Corea del Sur vs. Chequia | 11 de junio de 2026 - 20:00 hrs – Estadio Guadalajara.

Chequia vs. Sudáfrica | 18 de junio de 2026 -10:00 hrs – Estadio Atlanta.

México vs. Chequia | 24 de junio de 2026 -19:00 hrs – Estadio Ciudad de México.