Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chequia, rival de México, define sus 26 convocados para el Mundial

Jugadores de Chequia celebran su victoria l AFP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:54 - 21 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Con un emotivo video, Chequia da a conocer las figuras que los representarán en el Mundial 2026

La Selección de Chequia ha confirmado su lista de jugadores para afrontar la Copa del Mundo 2026. El cuerpo técnico ha apostado por un bloque competitivo, aunque la convocatoria no ha estado exenta de sorpresas debido a la baja de futbolistas experimentados que venían siendo habituales en las consideraciones nacionales.

Entre las principales ausencias del equipo destacan la de Václav Černý, extremo del Beşiktaş, y la del experimentado mediocampista Matěj Vydra, actual jugador del Viktoria Plzeň y quien cuenta con un recorrido muy importante en la Premier League inglesa.

La Selección de Chequia celebra su victoria y pase al Mundial l AP

Patrik Schick y la misión de revivir a Chequia 20 años después

La gran figura y referente absoluto del ataque checo será Patrik Schick. El actual delantero del Bayer Leverkusen cargará con la responsabilidad ofensiva del equipo y buscará emular las grandes gestas de la selección centroeuropea en las Copas del Mundo, intentando revivir el protagonismo que el país demostró hace exactamente dos décadas en el plano internacional.

Patrik Schick en acción con República Checa

Lista completa de los 29 seleccionados

Porteros

  • Lukáš Horníček

  • Matěj Kovář

  • Jindřich Staněk

    Defensas

  • Vladimír Coufal

  • David Douděra

  • Tomáš Holeš

  • Robin Hranáč

  • Štěpán Chaloupek

  • David Jurásek

  • Ladislav Krejčí

  • Jaroslav Zelený

  • David Zima

    Mediocampistas

  • Pavel Bucha

  • Lukáš Červ

  • Vladimír Darida

  • Tomáš Ladra

  • Lukáš Provod

  • Michal Sadílek

  • Hugo Sochůrek

  • Alexandr Sojka

  • Tomáš Souček

  • Pavel Šulc

  • Denis Višinský

    Delanteros

  • Adam Hložek

  • Tomáš Chorý

  • Mojmír Chytil

  • Christophe Kabongo

  • Jan Kuchta

  • Patrik Schick

Fase de Grupos – Grupo A

  • Corea del Sur vs. Chequia | 11 de junio de 2026 - 20:00 hrs – Estadio Guadalajara.

  • Chequia vs. Sudáfrica | 18 de junio de 2026 -10:00 hrs – Estadio Atlanta.

  • México vs. Chequia | 24 de junio de 2026 -19:00 hrs – Estadio Ciudad de México.

El conjunto checo cerrará su preparación con dos duelos amistosos antes de internarse de lleno en la actividad del Grupo A, donde se medirá ante el anfitrión México.

Lo Último
10:07 VIDEO: Toro cae de una camioneta, se enfurece y destruye autos a su paso
09:54 Chequia, rival de México, define sus 26 convocados para el Mundial
09:44 ¡Oficial! Matías Almeyda firma contrato con Rayados de Monterrey; será por dos años
09:34 Mundial CDMX 2026: van contra chelerías y fiestas clandestinas para evitar descontrol
09:33 Justicia y gracia, solo a Pumas
09:28 Mikel Arteta confiesa cómo se enteró del título del Arsenal: "mi hijo mayor me dijo 'somos campeones, papá'"
09:11 Árbitros denuncian al Real Madrid y a Florentino Pérez ante Comisión Antiviolencia
08:55 Elisa Ceñal: La nutrióloga mexicana que conquistó la Europa League con el Aston Villa
08:41 ¿Qué es Proyectos 9? El fraude inmobiliario de 500 millones que dejó a cientos sin patrimonio
08:36 ¡Oferta! Aficionado consigue boleto para Cabo Verde vs Arabia Saudita en menos de ocho dólares