Chequia, rival de México, define sus 26 convocados para el Mundial
La Selección de Chequia ha confirmado su lista de jugadores para afrontar la Copa del Mundo 2026. El cuerpo técnico ha apostado por un bloque competitivo, aunque la convocatoria no ha estado exenta de sorpresas debido a la baja de futbolistas experimentados que venían siendo habituales en las consideraciones nacionales.
Entre las principales ausencias del equipo destacan la de Václav Černý, extremo del Beşiktaş, y la del experimentado mediocampista Matěj Vydra, actual jugador del Viktoria Plzeň y quien cuenta con un recorrido muy importante en la Premier League inglesa.
Patrik Schick y la misión de revivir a Chequia 20 años después
La gran figura y referente absoluto del ataque checo será Patrik Schick. El actual delantero del Bayer Leverkusen cargará con la responsabilidad ofensiva del equipo y buscará emular las grandes gestas de la selección centroeuropea en las Copas del Mundo, intentando revivir el protagonismo que el país demostró hace exactamente dos décadas en el plano internacional.
Lista completa de los 29 seleccionados
Porteros
Lukáš Horníček
Matěj Kovář
Jindřich Staněk
Defensas
Vladimír Coufal
David Douděra
Tomáš Holeš
Robin Hranáč
Štěpán Chaloupek
David Jurásek
Ladislav Krejčí
Jaroslav Zelený
David Zima
Mediocampistas
Pavel Bucha
Lukáš Červ
Vladimír Darida
Tomáš Ladra
Lukáš Provod
Michal Sadílek
Hugo Sochůrek
Alexandr Sojka
Tomáš Souček
Pavel Šulc
Denis Višinský
Delanteros
Adam Hložek
Tomáš Chorý
Mojmír Chytil
Christophe Kabongo
Jan Kuchta
Patrik Schick
Každý má svůj životní příběh a cestu, která směřovala pro tenhle moment. Tohle je seznam vyvolených, ze kterých vzejde finální nominace na mistrovství světa. 🇨🇿 pic.twitter.com/3NjmoL4lrZ— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 21, 2026
Fase de Grupos – Grupo A
Corea del Sur vs. Chequia | 11 de junio de 2026 - 20:00 hrs – Estadio Guadalajara.
Chequia vs. Sudáfrica | 18 de junio de 2026 -10:00 hrs – Estadio Atlanta.
México vs. Chequia | 24 de junio de 2026 -19:00 hrs – Estadio Ciudad de México.
El conjunto checo cerrará su preparación con dos duelos amistosos antes de internarse de lleno en la actividad del Grupo A, donde se medirá ante el anfitrión México.