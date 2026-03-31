Copa del Mundo 2026: Este es el grupo de México para el Mundial 2026

El Grupo A de la Copa del Mundo 2026 se completó, con los últimos boletos repartidos entre Dinamarca y República Checa, el cual fue obtenido por el cuadro checo tras una dramática serie de penaltis. La Selección Mexicana ya conoce a todos sus rivales y es momento para que estudien lo máximo posible a su rival rumbo al inicio de la justa.

¿Cuáles son las figuras de cada selección del Grupo A?

El Grupo A del Mundial 2026 cuenta con figuras importantes en cada combinado. Mexico cuenta con elementos como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Armando González, los tres futbolistas nacionales más valiosos en el mercado respectivamente. El Tri también tiene a Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Johan Vásquez, Alexis Vega, entre otros.

Del lado de Sudáfrica, el primer rival de México en el Mundial, está Lyle Foster, delantero del Burnley en la Premier League. Con 25 años, el atacante ha sido pieza fundamental de los Clarets. Hasta ahora ha jugado 24 encuentros, en los que ha anotado tres goles y servido tres asistencias. El jugador de la liga inglesa será acompañado por Bongokuhle Hlongwane, quien milita en el Minnesota United. Entre otros de los futbolistas a seguir, están Teboho Mokoena, pivote del Mamelodi Sundowns, Ime Okon, del Hannover 96 y más.

Sudáfrica regresará a un Mundial | AP

Corea del Sur es uno de los rivales más fuertes que tendrá que enfrentar el Tri, pues en sus opciones está Kang-in Lee, con un valor de 28 millones de euros de acuerdo con Transfermrkt. El elemento del Paris Saint-Germain será una de las amenazas junto a Heung-min Son, quien está en el ocaso de su carrera y actualmente milita en el LAFC. Los asiáticos también cuentan con Min-jae Kim, defensa central del Bayern Munich.

Por parte de República Checa, el valor total de plantilla es un poco menos de la mitad que Dinamarca. En total, los jugadores checos que fueron con su Selección a esta Fecha FIFA están valuados en 172.80 millones de euros en conjunto. Incluso, apenas dos de ellos alcanzan un valor de mercado de 20 millones.

El más valioso de República Checa es Ladislav Krejci, defensa central del Wolverhampton, que tiene un valor de 22 millones de euros. El segundo mejor valuado es su máxima ‘estrella’ y referente en ataque, Patrick Schick. Su ‘10’ alcanza una valuación de 20 mde a pesar de tener 30 años de edad, pues su paso por la Roma de Serie A y su actual estancia en el Bayern Leverkusen lo ponen como uno de sus mejores jugadores.

Ladislav Krejci es la gran figura de República Checa | AP

¿Quiénes son los directores técnicos de las selecciones del Grupo A?

Javier Aguirre será el encargado de guiar a México en la Copa del Mundo 2026, con una amplia experiencia no solo en clubes, sino que también en el Tri, al ser el entrenador en la justa de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. El ‘Vasco’ también ha dirigido a equipos como Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés, Monterrey y Mallorca, además de las selección nipona y la de Egipto. Su balance en esta tercera etapa es de 14 victorias, siete empates y cuatro derrotas en 25 encuentros.

Hugo Broos es el entrenador de Sudáfrica, de origen belga, ha pasado por la Selección de Camerún y equipos como Trabzonspor, Panserraikos, KRC Genk, Anderlecht, Brujas, entre otros. En 2021 tomó las riendas de la Nación Arcoíris, y su balance es de 28 triunfos, 17 empates y 10 derrotas en 55 encuentros.

Corea del Sur tiene como entrenador a Myung-Bo Hong, quien ha tenido experiencias también en las categorías Sub 20 y Sub 23. Después de su paso por Ulsan Hyundai regresó a la selección en 2024, y en 20 encuentros ha registrado 12 triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Por otro lado, República Checa tiene un director técnico experimentado, pero novato en Selecciones. Miroslav Koubek, con 74 años de edad, dirige por primera vez a una Selección. Aunque en 2018 estuvo con Chequia como auxiliar técnico, fue apenas hace unos meses que recibió su primera oportunidad como seleccionador.

Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

¿Cuántos títulos tiene cada selección del Grupo A del Mundial 2026?

La Selección Mexicana tiene un amplio palmarés de títulos, con 10 Copas Oro (dos ganadas con Javier Aguirre) una Nations League, tres Campeonatos Concacaf, una Copa Confederaciones y una Copa Concacaf. El Tri es considerado el gigante de la región por su gran dominio y cantidad de trofeos.

Por parte de Sudáfrica, solamente tiene dos títulos en su historia. El primero llegó en 1996, con la Copa Africana. Posteriormente, en el mismo año futbolístico se llevaron la Copa de Naciones Afroasiática.

Corea del Sur es una selección que ha crecido de a poco con los años, al grado de ser un rival incómodo en cada torneo en el que participa. El primer título de su historia fue en la temporada 1955-56, al convertirse en Campeón de Asia, hazaña que repitió en la 1959-60. También tiene en su palmarés tres medallas de oro de los Juegos Asiáticos, conseguidas en 1970, 1978 y 1986. Son seis veces las que conquistó la Copa de Asia Oriental y una vez que levanto la Copa de Naciones Afroasiática.

Mientras tanto, República Checa (antes Checoslovaquia), también tiene títulos dentro de su palmarés. Aunque en dos ocasiones llegaron a la Final de la Copa del Mundo (1934 y 1962), Chequia nunca ha podido ganar un Mundial. Sin embargo, en UEFA ya tienen un campeonato, el cual fue exactamente hace 50 años.

En la Europa de 1976 que se llevó a cabo en Yugoslavia, fue República Checa la Selección que terminó por coronarse en aquella edición. Con solo cuatro equipos participantes, Chequia en aquella edición se midió ante Países Bajos en Semifinales, cuadro al que derrotó 3-1. Ya en la Finalse enfrentaron a la Alemania Federal y con un marcador de 5-3 en la tanda de penaltis se coronaron en esa Euro.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

¿Cuántos Mundiales han jugado las Selecciones del Grupo A?

La Selección Mexicana es una de las que tiene más experiencia en las Copas del Mundo, pues será su decimoctava ocasión que participará en una. El Tri tiene una deuda histórica al tener como máximo logro unos Cuartos de Final, en el Mundial 1970 y en el de 1986.

Sudáfrica no ha logrado el éxito en las Copas del Mundo, pues en las tres que ha participado hasta ahora, se ha quedado en la Fase de Grupos. La primera experiencia en una justa ocurrió en el de 1998, después en el de 2002 y la última fue en 2010, cuando fue el anfitrión.

Corea del Sur jugará su decimosegunda Copa del Mundo este año. En su historia, el máximo logro ha sido el tercer lugar, en la edición de 2002 cuando fue coanfitrión de la justa. Su último resultado fue la ronda de Octavos de Final, en la que cayó ante Brasil.

La selección de Checoslovaquia se colocó como uno de los combinados con mayor relevancia histórica en la Copa del Mundo, tras alcanzar el subcampeonato en las ediciones de 1934 y 1962. A lo largo de su participación entre 1930 y 1994, el equipo consiguió su boleto en ocho de las trece eliminatorias que disputó, lo que reflejó constancia en el máximo torneo del futbol internacional.

Con la disolución del país y la creación de la República Checa y Eslovaquia, el panorama cambió para las selecciones que surgieron de este proceso. Ambos representativos tomaron el relevo, aunque sin lograr replicar los resultados que distinguieron a Checoslovaquia en su etapa como nación unificada.