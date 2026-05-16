Cruz Azul anuncia salida de estrella en plena Liguilla

A pesar de que el Clausura 2026 todavía no concluye en la Liga MX Femenil, Cruz Azul ya comenzó a mover piezas pensando en el siguiente torneo. La escuadra celeste vivirá cambios importantes en su plantilla luego de quedar eliminada en los Cuartos de Final ante Rayadas de Monterrey.

La primera baja confirmada en La Noria es la de Leigh-Anne Robe, futbolista inglesa que anunció oficialmente su salida del conjunto cementero mediante un mensaje publicado en redes sociales. La defensora de 32 años terminó así su etapa con Cruz Azul tras un año defendiendo los colores del club.

Leigh-Anne Robe, en su etapa en Cruz Azul | IMAGO7

A través de Instagram, Leigh-Anne Robe compartió un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció el apoyo de la afición y el cariño recibido durante su estancia en México. La jugadora destacó que la experiencia en la Liga MX Femenil le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha.

"En primer lugar, un enorme agradecimiento a los aficionados y a la gente de México por tratarme siempre con tanto cariño. Me ayudó mucho a sentirme segura y cómoda viviendo sola en un nuevo país", escribió la futbolista inglesa en sus redes sociales.

Leigh-Anne Robe, en su etapa en Cruz Azul | IMAGO7

Los números de Leigh-Anne Robe Robe con La Máquina

Robe también reconoció las exigencias físicas y emocionales que vivió durante su paso por Cruz Azul Femenil, aunque aseguró que disfrutó del futbol como nunca antes. Además, dejó claro que su salida responde a una decisión personal al considerar que era momento de comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Durante su etapa con La Máquina, Leigh-Anne Robe disputó un total de 33 partidos entre Fase Regular y Liguilla. En ese periodo, la defensora consiguió marcar un gol y se convirtió en una de las futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel celeste.

Leigh-Anne Robe, en su etapa en Cruz Azul | IMAGO7

Cambios en Cruz Azul

Cruz Azul Femenil cerró el Clausura 2026 siendo eliminado en Cuartos de Final por Rayadas de Monterrey, equipo que actualmente disputa la Final del campeonato frente al América. Ahora, la directiva cementera deberá analizar posibles refuerzos y ajustes para fortalecer al equipo rumbo al Apertura 2026.