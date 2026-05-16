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Futbol

Esteban Solari revela qué sucedió con Efraín Juárez en el Estadio Hidalgo

Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT
Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 00:22 - 16 mayo 2026
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El DT de los Tuzos habló sobre el incidente dentro del área técnica rival

La tensión en los banquillos dentro de la Ida de las Semifinales, en el Estadio Hidalgo, no pasaron desapercibidos y en el área técnica los cuerpos técnicos de Pachuca y Club Universidad se envolvieron un roce que no pasó a mayores.

Esteban Solari habló sobre lo sucedido en el área de los entrenadores: “El otro día lo que pasó fue que había una falta que había quedado tirado Kennedy en nuestra cancha y el árbitro dio continuidad y entonces salí a gritarle al árbitro ni me di cuenta lo que pasaba por detrás mío sinceramente en ese momento, ni me di cuenta que estaba pasando el banco del rival, pero bueno esas son las cosas que pasan a veces inconscientemente”, dijo en entrevista con Futbol Picante.

Esteban Solari en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
Esteban Solari en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué pasó? 

El incidente ocurrió al minuto 71, cuando una falta sobre un jugador de los Tuzos provocó reclamos desde el banquillo local hacia el cuerpo arbitral. La situación escaló rápidamente después de que varios miembros del equipo hidalguense se acercaran a la línea de banda e invadieran la zona técnica del conjunto universitario.

Tras el primer contacto entre los entrenadores, auxiliares y miembros del staff de ambas escuadras se involucraron en el conato de bronca. Por parte de Pachuca, destacaron los empujones protagonizados por el preparador físico Rodrigo Barrios, además de los auxiliares Emerson Panigutti y Damián Albil.

Efraín Juárez empujó a Esteban Solari en el partido de Semifinales de Ida | CAPTURA
Efraín Juárez empujó a Esteban Solari en el partido de Semifinales de Ida | CAPTURA

En el caso de Pumas, el auxiliar Alex Larrea y el preparador físico Guillermo Hamdan también participaron en el intercambio que se desarrolló a un costado del terreno de juego con los reflectores desde las tribunas que seguían apuntando.

El cuarto árbitro, José Abraham Camacho, intervino rápidamente para separar a los involucrados y evitar que el altercado creciera aún más. La reacción de algunos futbolistas de ambos equipos también resultó clave para calmar los ánimos en la cancha.

Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT
Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT

Situación no pasó a mayores 

Varios jugadores se acercaron al lugar del incidente con la intención de detener la discusión y alejar a sus compañeros del conflicto. Uno de los más visibles fue Santiago Trigos, futbolista de Pumas, quien pidió tranquilidad mediante gestos hacia sus compañeros.

Después de un par de minutos, el altercado entre ambos cuerpos técnicos pasó a la historia, aunque se convirtió en uno de los momentos más comentados del duelo de Semifinales del Clausura 2026 por la intensidad en como viven los dos Dt’s.

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