¡Fiesta el domingo en CU! Sold out para el juego de Vuelta entre Pumas y Pachuca
La afición está más ilusionada que nunca por el pase a la gran Final del futbol mexicano; en busca de la remontada, toda la fanaticada se dará cita en Ciudad Universitaria para alentar a su equipo.
En busca de la Final
Los Pumas cayeron por marcador de 1-0 ante Pachuca en el duelo de Ida disputado en el Estadio Hidalgo, por lo que ahora están obligados a darle vuelta a la eliminatoria frente a su gente en el Olímpico Universitario. A pesar del resultado adverso, la ilusión permanece intacta entre los aficionados universitarios, quienes agotaron prácticamente todas las entradas para el compromiso decisivo.
🚨 Los boletos para el juego de vuelta de la Semifinal se han agotado.🚨— PUMAS (@PumasMX) May 15, 2026
Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. 🫶
Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria y le daremos vuelta a la serie👊
¡Vamos juntos por el pase a la Gran Final! 💙💛… pic.twitter.com/rh2e9BVk2x
A través de redes sociales, el club compartió un video donde se observa el ambiente que comienza a vivirse rumbo al encuentro, acompañado del mensaje: “Todos juntos por el pase a la Final”, desatando todavía más emoción entre la afición felina.
El equipo dirigido por Efraín Juárez buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente para conseguir el boleto a la serie por el título, en una noche que promete un ambiente espectacular en Ciudad Universitaria.
CU, listo para una noche histórica
La expectativa alrededor del partido ha ido creciendo con el paso de las horas y se espera un lleno total en el Olímpico Universitario. La afición auriazul confía en que el equipo pueda responder en el momento más importante del torneo y mantener vivo el sueño del campeonato.
Pumas necesita ganar para mantenerse con vida en la serie y evitar que Pachuca avance a la gran Final del futbol mexicano.