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Futbol

¡Fiesta el domingo en CU! Sold out para el juego de Vuelta entre Pumas y Pachuca

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:21 - 15 mayo 2026
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Pumas anunció por sus redes sociales que los boletos para el juego de vuelta entre Pumas y Pachuca se han agotado. Se espera una gran entrada y una fiesta en Ciudad Universitaria

La afición está más ilusionada que nunca por el pase a la gran Final del futbol mexicano; en busca de la remontada, toda la fanaticada se dará cita en Ciudad Universitaria para alentar a su equipo.

En busca de la Final

Los Pumas cayeron por marcador de 1-0 ante Pachuca en el duelo de Ida disputado en el Estadio Hidalgo, por lo que ahora están obligados a darle vuelta a la eliminatoria frente a su gente en el Olímpico Universitario. A pesar del resultado adverso, la ilusión permanece intacta entre los aficionados universitarios, quienes agotaron prácticamente todas las entradas para el compromiso decisivo.

A través de redes sociales, el club compartió un video donde se observa el ambiente que comienza a vivirse rumbo al encuentro, acompañado del mensaje: “Todos juntos por el pase a la Final”, desatando todavía más emoción entre la afición felina.

El equipo dirigido por Efraín Juárez buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente para conseguir el boleto a la serie por el título, en una noche que promete un ambiente espectacular en Ciudad Universitaria.

Efraín Juárez festeja con su cuerpo técnico | Imago7

CU, listo para una noche histórica

La expectativa alrededor del partido ha ido creciendo con el paso de las horas y se espera un lleno total en el Olímpico Universitario. La afición auriazul confía en que el equipo pueda responder en el momento más importante del torneo y mantener vivo el sueño del campeonato.

Pumas necesita ganar para mantenerse con vida en la serie y evitar que Pachuca avance a la gran Final del futbol mexicano.

Equipo de Pumas tras perder la Ida de las Semifinales ante Pachuca | MEXSPORT
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