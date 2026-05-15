Juan Carlos Carmona y el Infierno Verde: el mexicano que se medirá contra Verstappen en Nürburgring

Este fin de semana se disputan las 24 Horas de Nürburgring, una de las competencias más brutales y legendarias del automovilismo mundial. El viejo Nordschleife, con sus 25.378 kilómetros, más de 170 curvas y cambios de elevación que parecen diseñados para quebrar pilotos y máquinas, volverá a poner a prueba a más de 600 competidores.

El mexicano Juan Carlos Carmona | CORTESÍA

Y entre ellos habrá un mexicano

Juan Carlos Carmona enfrentará el desafío más grande de su trayectoria deportiva al convertirse en el primer piloto mexicano en competir dentro de la categoría GT3 —la división reina del evento— compartiendo pista con nombres como Max Verstappen, Kévin Estre, Laurens Vanthoor y Timo Glock.

No es un salto menor

Hace apenas un año, Carmona celebraba un podio en GT4 a bordo de un Porsche Cayman GT4 Clubsport. Hoy llega al Infierno Verde para competir en GT3, la categoría más rápida y feroz de las 24 Horas, manejando un BMW Z4 GT3 Evo con el número 40.

El escenario no podría ser más simbólico

A sus 40 años, Carmona llega a Nürburgring con la mentalidad de quien entiende que este tipo de retos no se conquistan únicamente con talento. Aquí hacen falta disciplina, resistencia mental y una obsesión casi irracional por mejorar vuelta tras vuelta.

Porque Nürburgring no perdona errores

Las montañas de Eifel, el clima impredecible y las interminables secciones del Nordschleife convierten cada stint en una batalla psicológica. Ahí, entre zonas míticas como Flugplatz, Karussell o Pflanzgarten, el piloto mexicano buscará abrirse paso en una parrilla de más de 40 autos GT3 y 161 vehículos inscritos en total.

Pero detrás de esta historia hay algo todavía más poderoso: el origen

Juan Carlos Carmona pertenece a esa generación que creció soñando Nürburgring desde un simulador. Horas interminables en Gran Turismo, aprendiendo cada curva del circuito más intimidante del planeta antes siquiera de imaginar que un día estaría ahí, acelerando un GT3 real contra algunos de los mejores pilotos del mundo.

24 Horas de Nürburgring | AFP

Por eso esta historia conecta

Porque representa a todos los que alguna vez soñaron con el automovilismo desde una pantalla, admiraron la epopeya de Juan Manuel Fangio en 1957, entendieron por qué Jackie Stewart bautizó al circuito como “El Infierno Verde” o se estremecieron viendo a Niki Lauda regresar después del accidente que cambió para siempre la historia de la Fórmula 1.

Este sábado, cuando caiga la bandera verde en Nürburgring, México tendrá representación en la categoría más importante de una de las carreras más difíciles del planeta. Y eso, por sí solo, ya es histórico