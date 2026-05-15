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Futbol

Pese a errores en la ida, Kevin Mier será titular con Cruz Azul en la Vuelta de Semifinales

Kevin Mier l IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:50 - 15 mayo 2026
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El arquero colombiano no será bajado del 11 inicial de la Máquina para el juego en el Jalisco

La rivalidad de Cruz Azul y Chivas vivirá un nuevo capítulo el próximo sábado cuando ambos equipos se encuentren en el Estadio Jalisco para la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026, donde el rebaño buscará consolidarse como el primer finalista del torneo, mientras que la Máquina querrá apagar la fiesta rojiblanca con todo y su polémica bajo los tres palos.

Kevin Mier en la Semifinal Cruz Azul vs Chivas | IMAGO7

¿Definido el portero de Cruz Azul?

Uno de los temas que más llamó la atención durante el juego en el Estadio Banorte fueron las inconsistencias del portero de la Máquina, Kevin Mier. El seleccionado de Colombia volvió a entrar en polémica pues una vez más tuvo un error que puede costar la eliminatoria a su equipo. 

Mier fue protagonista de los dos tantos de Chivas; primero rechazando mal el balón tras un disparo cruzado, lo que dejó a Santiago Sandoval solo con el arco vació, después atajando de mala manera el remate de Ángel Sepúlveda y metiendo el segundo gol con su propia mano. 

Joel Hiqui en celebración con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Hiqui en celebración con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Pese a sus errores, RÉCORD pudo saber que el cuerpo técnico comandado por Joel Huiqui mantiene su respaldo con el portero colombiano, pues este saldrá a la cancha del Jalisco como el arquero titular.

Errores de Mier que han costado eliminatorias

Luego de que en su momento llegó a ser uno de los mejores guardametas de la Liga MX, Kevin Mier ha vivido un par de ‘malos momentos’ en la fase más importante del torneo, especialmente en momentos puntuales que cambiaron el rumbo de la eliminatoria. 

Kevin Mier se lamenta tras error contra América en el Clusura 2025 | IMAGO7
Kevin Mier se lamenta tras error contra América en el Clusura 2025 | IMAGO7

El primero de ellos fue durante las Semifinales del Apertura 2024 entre Cruz Azul y América. El portero fiel a su estilo se encontraba fuera de su área, esto por salir jugando como un central más, desafortunadamente un mal pase de su equipo terminó en los pies de Richard Sánchez. El paraguayo no perdonó y desde medio campo con la portería vacía marcó un gol que cambió la eliminatoria. 

El segundo también ante los de Coapa llegó solo un torneo después, en el Clausura 2025. Cruz Azul tenía la ventaja en el global de 2-0 y con menos de media hora de juego el portero solo un balón en su área chica, lo que desencadenó que derribara a Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre dentro del área, causando el penal que comenzó la remontada azulcrema. 

Portero de Cruz Azul, Kevin Mier | IMAGO7
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