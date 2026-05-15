¿Israel Reyes a Italia? El mexicano habla de su futuro: “Estoy abierto a lo que sea”

El futuro de Israel Reyes es muy incierto, dado que en las últimas semanas se han manejado distintas versiones de a dónde podrá jugar después de la Copa del Mundo, por lo que el todavía jugador del América habló con los medios, donde habló sobre dónde jugará el próximo verano.

“Claro que yo estoy abierto”

Ante la pregunta que le hicieron sobre los rumores que lo colocan en la Roma, por si se veía jugando con ellos o en Europa muy pronto, fue muy claro al responder que, si se trata de verse en algún sitio, sería en el Barcelona.

Si me veo o no me veo, pues me puedo ver en el Barcelona, claro también, y sería increíble, sabes?

Israel Reyes con América en la Liga MX | IMAGO 7

Reyes, respondiendo en serio a la pregunta, tomó el ejemplo de Johan Vásquez, capitán de Genoa de Italia, siendo uno de los defensas centrales más interesantes de la Serie A; refiriéndose a la liga, es una liga muy física, que le ayudaría a mejorar mucho como jugador.

Ir a Italia, creo que a Johan (Vázquez) le ha ido muy bien. Claro que yo estoy abierto, primero Dios, a lo que sea mejor para mí; no es como que yo quisiera decir: ‘Yo quiero estar aquí y ahí sí me voy a poner’, porque tampoco es cerrarte puertas en otros lados

Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Sassuolo en la Serie A | AP

Concentrado en el Mundial, pero la esperanza de jugar en Europa

El lateral mexicano declaró que su principal prioridad en estos momentos es la Copa del Mundo de 2026, que arrancará el 11 de junio, pero ante los amistosos que afrontará la Selección Mexicana, Israel dejó en claro que lo que pueda suceder en el futuro lo aceptará, creyendo que será lo mejor para él.

Confío en que, si se me cumple, en donde sea será lo mejor

Aunque, para finalizar, el jugador del América le mandó un ‘guiño’ a la Serie A, declarando que no le disgusta jugar ahí.

Italia es una liga muy competitiva, muy física; es algo que también me ayudaría a mejorar en eso

Israel Reyes, con Selección Mexicana| MEXSPORT

¿Otro mexicano a Europa?

Israel Reyes ha sido de los mexicanos con mejor rendimiento en la Liga MX, lo que lo ha llevado a ganarse convocatorias constantes con la Selección Mexicana de Javier Aguirre y a ser titular indiscutible en el América; su salto a Europa o específicamente a la Roma sería un premio a toda su constancia y frutos.

Aunque muchos aficionados quisieran que llegara a un equipo donde pueda asegurarle más adaptación y minutos para que logre adaptarse al estilo de juego que proponen los equipos europeos. De momento, el mexicano está centrado para disputar los amistosos antes del Mundial, donde seguramente será titular en la mayoría de ellos.