¡Violencia en el Hidalgo! Aficionados de Pachuca y Pumas protagonizan pelea tras la Semifinal de Ida

El ambiente en el Estadio Hidalgo terminó completamente fuera de control tras el partido de Ida de las Semifinales entre Pachuca y Pumas, luego de que aficionados de ambos equipos protagonizaran una pelea en las tribunas al finalizar el encuentro.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, todo comenzó por el incesante sonido de una corneta ubicada en uno de los palcos del inmueble. Aficionados universitarios, molestos por las constantes provocaciones durante el partido, encararon al responsable, quien aparentemente se dedicó a hostigar a los presentes aprovechando su ubicación privilegiada.

Una cerveza desató el caos en las gradas

La situación escaló rápidamente cuando un seguidor auriazul decidió acercarse y lanzarle su cerveza en el rostro al aficionado que portaba la corneta. El acto desató empujones, insultos y gritos entre varios asistentes, mientras elementos de seguridad intentaban contener la situación.

Las imágenes muestran momentos de tensión entre seguidores de ambos clubes, quienes estuvieron cerca de llegar a los golpes en una escena que generó preocupación entre los presentes.

Bauermann salió del terreno de juego tras ser expulsado en la Semifinal entre Pachuca y Pumas | MEXSPORT

“Viva La Vida” sonó mientras ocurría la pelea

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el contraste entre el caos en las tribunas y la música que sonaba en el estadio. Mientras los aficionados discutían y se empujaban, de fondo comenzó a escucharse “Viva La Vida” de Coldplay, creando una escena tan surrealista como viral en redes sociales.

Hasta el momento, ni las autoridades del inmueble han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

Pachuca venció a Pumas por la mínima en su casa, dejando con un pie en la Final a los hidalguenses. Solo tendrán que hacer otros grandes 90 minutos en Ciudad Universitaria para poder soñar con el ansiado campeonato.