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Futbol

Pachuca apelará la expulsión de Eduardo Bauermann

Eduardo Bauermann, defensa central de Pachuca | Imago7
René Tovar
René Tovar 09:45 - 15 mayo 2026
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Los Tuzos buscarán recuperar a su futbolista para el juego en C.U.

​Los Tuzos del Pachuca apelarán la tarjeta roja mostrada a Eduardo Bauermann por haber cortado una jugada manifiesta de gol para los Pumas, en la victoria de los hidalguenses en el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

Revisión del VAR durante la Ida de las Semifinales entre Pachuca y Pumas | MEXSPORT

​De acuerdo a fuentes al interior del equipo, en la jugada ocurrida casi en los minutos finales del juego, no creen que haya sido para la cartulina roja porque consideran que no necesariamente el jugador de Pumas tenía esa opción de quedarse mano a mano con el portero Carlos Moreno.

La jugada ocurrió en la recta final del encuentro (alrededor del minuto 89), cuando Bauermann detuvo con una falta a Juninho, quien se escapaba en un posible mano a mano.

Eduardo Bauermann en el duelo Pachuca vs Pumas | MEXSPORT

​El árbitro Ismael Rosario López primero amonestó a Bauermann con tarjeta amarilla. Sin embargo, hubo intervención del VAR: tras ser llamado a revisar la jugada en la pantalla por Guillermo Pacheco Larios, el silbante determinó que se trataba de una acción de "último hombre" que impedía una opción clara de anotar y lo mandó a descansar, lo que supone que el brasileño no estaría en el partido de vuelta a disputarse el domingo próximo.

Equipo de Pumas tras perder la Ida de las Semifinales ante Pachuca | MEXSPORT

Se rectificó la tarjeta amarilla por una roja directa, dejando a los Tuzos con 10 hombres para los últimos minutos del encuentro, pero el resultado se mantuvo intacto.

"Sí se va a apelar", expresó nuestro informante, quien confía plenamente en que habrá una rectificación y le darán a Bauermann la oportunidad de ser parte del juego en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Arbitros en el juego de Pachuca vs Pumas | MEXSPORT
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