Juan Carlos Carpio llega a Pemex: quién es el relevo de Víctor Rodríguez

Petróleos Mexicanos tendrá nuevo rostro al frente de la empresa productiva del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este la llegada de Juan Carlos Carpio como nuevo director general de Pemex, luego de la salida de Víctor Rodríguez, quien deja el cargo tras formar parte del equipo que impulsó diversos proyectos energéticos durante la actual administración.

El anuncio fue realizado por la propia mandataria federal mediante sus redes sociales, donde además explicó que el nombramiento todavía deberá ser avalado por el Consejo de Administración de la petrolera. Sin embargo, la mandataria dejó claro que tiene plena confianza en el perfil de Carpio y en la continuidad del equipo técnico que ha trabajado dentro de la empresa.

La noticia rápidamente generó reacciones dentro del sector energético y financiero, especialmente porque Juan Carlos Carpio no es un personaje improvisado dentro de la administración pública. Su trayectoria está relacionada con finanzas, deuda pública y manejo presupuestal, áreas consideradas fundamentales para el futuro de Pemex.

La presidenta anunció la salida de Víctor Rodríguez (der.) y la entrada de Juan Carlos Carpio (izq.) / Especial

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Juan Carlos Carpio?

Durante el anuncio, la presidenta destacó que Juan Carlos Carpio es una persona cercana a su equipo desde hace varios años y resaltó especialmente su experiencia financiera y administrativa.

“Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos, tiene que pasar por el consejo de administración. Y voy a adelantar, decirles que se queda el equipo de Pemex que ha venido trabajando con Víctor. Se quedan todos, que lo han hecho muy, muy bien. Yo estoy muy contenta y agradecida con Víctor, y sé que Juan Carlos pues va a hacer un excelente trabajo. Pemex es una empresa del pueblo de México”, resaltó.

Claudia Sheinbaum mencionó que el nuevo director de Pemex es una personas cercana a ella desde hace tiempo / Especial

Sheinbaum también enfatizó que el nuevo director conoce a profundidad temas relacionados con deuda pública y administración financiera, áreas clave para una empresa como Pemex, que durante años ha enfrentado fuertes presiones económicas y financieras.

Juan Carlos Carpio promete fortalecer Pemex

Tras hacerse oficial el anuncio, Juan Carlos Carpio agradeció públicamente la confianza de Claudia Sheinbaum y aseguró que una de sus prioridades será fortalecer la empresa y consolidar la soberanía energética del país.

“Las siguientes actividades serán en campo, presidenta, si así lo autoriza. Vamos a salir de inmediato a trabajar con otra vez las y los trabajadores de de la empresa. Aprovecho, presidenta, para agradecer al doctor Víctor Rodríguez por su apoyo y por su confianza. Tenga la seguridad, doctora, de que continuaremos con los trabajos en beneficio de México”, apuntó.

Víctor Rodríguez explicó que sólo aceptó el cargo como director de Pemex un año y medio / Especial

El nuevo titular dejó entrever que mantendrá cercanía con los trabajadores y que buscará continuar con los proyectos estratégicos ya iniciados dentro de la paraestatal.

¿Quién es Juan Carlos Carpio?

Juan Carlos Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta además con una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

A lo largo de más de dos décadas dentro del servicio público, se especializó en áreas relacionadas con administración financiera, control presupuestal, manejo de deuda gubernamental y diseño de estrategias de financiamiento.

Los cambios son para seguir renovando la paraestatal y reducir sus números de deuda / Especial

Antes de llegar a Pemex, trabajó como director general de Administración Financiera en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno capitalina.

Dentro de su experiencia reciente, también participó en el diseño de esquemas financieros y planes de capitalización coordinados con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, buscando reducir presiones de liquidez y mejorar el perfil de deuda de Pemex.

Estos son algunos de los cargos que ha ocupado

A lo largo de su carrera en el servicio público, Juan Carlos Carpio desempeñó distintos puestos relacionados con finanzas y operación de recursos públicos:

Director de Análisis Estratégico

Director de Concentración y Control de Fondos

Director de Operación de Fondos y Valores

Director de Ingresos

Subdirector de Control de Ingresos

Su perfil técnico y financiero es precisamente una de las razones por las que el Gobierno federal apuesta por él para encabezar una de las empresas más importantes del país.

¿Qué hace el director de Pemex?

El director general de Petróleos Mexicanos es la máxima autoridad operativa y administrativa de la empresa productiva del Estado.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: Coordinar la operación de Pemex

Supervisar proyectos estratégicos

Administrar recursos financieros

Ejecutar políticas aprobadas por el Consejo de Administración

Impulsar planes de producción, refinación y comercialización