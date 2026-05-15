Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares este viernes 15 de mayo? Así cierra el peso mexicano la semana

El peso ligeramente está ganando terreno frente al dólar | Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:18 - 15 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 15 de mayo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por los problemas del petróleo y los aranceles.

La moneda nacional quedó en 17.35 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 14 de mayo.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / Magnific

Así amanece el dólar en bancos

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.40 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.00 a la compra.

  • 17.64 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.37 a la compra.

  • 17.50 a la venta.

Banorte:

  • 16.00 a la compra.

  • 17.60 a la venta.

Banamex:

  • 16.66 a la compra.

  • 17.62 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.60 a la compra.

  • 17.85 a la venta.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / Magnefic

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Lo Último
08:41 Takefusa Kubo lidera lista de Japón rumbo al Mundial 2026
08:41 NFL 2026: Calendario completo Green Bay Packers
08:39 Juan Carlos Carpio llega a Pemex: quién es el relevo de Víctor Rodríguez
07:59 VIDEO: Madre e hijo salen disparados de camioneta del fierro viejo tras frenar de emergencia
07:54 ¿Ya se ve en Real Madrid? Mourinho reveló importante información sobre su futuro
07:27 La estrategia de Amandine Miquel para la victoria de Rayadas en la Final de Ida
07:18 ¿Comprarás dólares este viernes 15 de mayo? Así cierra el peso mexicano la semana
07:00 El Reporte Ponce: Pumas y Chivas eligen ruta distinta; sólo uno no juega como grande
06:00 Portada RÉCORD 15 mayo 2026
05:00 A 27 días del Mundial: México el país con múltiples jugadores con cinco Copas del Mundo