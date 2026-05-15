A 27 días del Mundial: México el país con múltiples jugadores con cinco Copas del Mundo

La Copa del Mundo es de lejos el torneo más importante del balompié en todo el mundo, es por eso que ningún jugador quiere perderse la oportunidad de ser parte de esta justa. Sin embargo, hay algunos nombres que destacan por vivir no una ni dos, sino hasta cinco o seis competiciones, donde México destaca en este hito y parece volver a dar de que hablar en el Mundial 2026.

Antonio "La Tota" Carbajal | MEXSPORT

Inmortales del balón

Llegar a jugar cinco mundiales no es poca cosa, pero cuando el talento, la edad y constancia se juntan la realidad es que esto se vuelve más común de lo que otros creerían. México es el ejemplo que esto puede pasar en más de una ocasión, teniendo como pionero al histórico Antonio ‘Tota’ Carbajal.

Desde 1950 hasta 1966 la Tota formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, donde si bien en aquella época poco y nada se peleaba, si era una realidad que México ya comenzaba a ser un asistente frecuente. La Tota formó parte de los mundiales de 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, ganando así el apodo de ‘El cinco copas’.

30 años después llegó una de las generaciones más importantes en los últimos años para México, teniendo jóvenes prodigio que posteriormente se convirtieron en líderes del equipo nacional, destacando al ‘Kaiser’ Rafael Márquez y al ‘Principito’ Andrés Guardado.

Rafa Márquez y Andrés Guardado durante un partido de México | MEXSPORT

Ambos mediocampistas aparecieron juntos por primera vez en una justa mundialista en el 2006, ya que Marquez ya había formado parte del combinado nacional en Corea-Japón 2002. Para la Copa del Mundo celebrada en Alemania, Rafita llegó a su segundo mundial y Guardado debutó en la justa.

La última vez que el ex jugador del Barcelona, León y Atlas apareció en un Mundial fue en 2014, donde México cayó en los Octavos de Final ante su similar de Holanda, provocando incluso la famosa jugada del ‘No era penal’.

Por su parte, Guardado dijo adiós a las copas del mundo en Rusia 2018, donde cumplió su ciclo al mando de Juan Carlos Osorio, cayendo en los Octavos de Final ante Brasil por un marcador de 2-0.

Rafa Márquez y Andrés Guardado tras un partido de México

El próximo seis copas

Aunque México tiene a sus ‘cinco copas’, hay un hombre que está a punto de consolidarse como el jugador con más mundiales en su historia, el guardameta Guillermo Ochoa. Paco Memo apunta a la lista del Mundial 2026, donde llegaría a seis torneos tras empezar en Alemania 2006 y ahora cerrando en su país.