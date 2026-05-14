Andrés Guardado aprueba la participación de Fidalgo en la Selección Mexicana

Andrés Guardado, gran referente del futbol mexicano, en una entrevista dio su opinión sobre el posible puesto de Fidalgo en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. El Principito destacó la habilidad que tiene el jugador del Betis en la cancha y aseguró que es una gran pieza para el conjunto que encabeza Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

Me parece un jugador muy inteligente, que puede ayudar mucho a la selección si le toca ir al Mundial. Es un jugador que no sobresale en nada pero hace todo bien, no te pierde pelotas, hace todo bien, que corre todo el partido, es de esos jugadores que tu necesitas tener en una plantilla

Además mencionó que tuvo interacción con él antes de ser naturalizado en México y que el mediocampista le expresó su preocupación por como reaccionaría y lo recibiría la Selección, así como la afición mexicana tras tener la oportunidad de formar parte de el tricolor para la Copa del Mundo 2026.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

¿Por qué Fidalgo juega con México?

Álvaro Fidalgo logró formar parte de la Selección Mexicana después de realizar los tramites correspondientes ante la FIFA tras residir 5 años en México. La FIFA reconoció el movimiento del futbolista al poner su cambio a la Selección de México. La lista registra a los jugadores que han transferido su afiliación a una nueva federación miembro para poder participar con sus selecciones representativas.

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP