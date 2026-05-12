Selección Mexicana revela su prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026

Finalmente se dio a conocer. La Selección Mexicana entregó este pasado lunes 11 de mayo la prelista de convocados para la Copa del Mundo 2026 al igual que las otras 47 selecciones participantes y, aunque en un principio parecía que no se darían a conocer, hoy la Federación Mexicana reveló a los 55 jugadores que aparecen en el llamado inicial del Tri.

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anunció una lista inicial desde el pasado 28 de abril. 12 futbolistas de de la Liga MX se unieron desde los primeros días de mayo a la concentración rumbo al máximo torneo. Además, el DT llamó a otros ocho futbolistas los cuales servirán como sparring para mejorar la preparación de los convocados.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Prelista de la Selección

Todas las selecciones participantes entregaron esta semana una lista de 55 futbolistas quienes pelearán por uno de los 26 lugares disponibles para la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante las siguientes semanas todos los equipos, incluyendo a la Selección Mexicana, deberán definir su lista oficial para el máximo torneo, misma que se deberá definir el primero de junio. El Tri, tras anunciar su lista de seleccionados de la Liga MX, sólo deberá definir los últimos 13 puestos.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Los jugadores ya definidos

Dentro de la prelista de 55 jugadores, como era de esperarse, aparecen los 12 futbolistas que militan en el torneo local y que ya estaban concentrados con Aguirre. Raúl 'Tala' Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto 'Piojo' Alvarado, Armando 'Hormiga' González, Alexis Vega, Guillermo Martínez, así como Guillermo Ochoa quien ya también había sido confirmado.

Además, también aparecen los ocho jugadores que fueron llamados como parte del Sparring, Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda. A estos 20 jugadores se agregaron otros 35, los cuales juegan entre el futbol mexicano, así como en el extranjero

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Para esta lista, el Vasco Aguirre decidió nombrar a seis porteros, los cuatro ya mencionados, así como a Alex Padilla del Athletic Club quien ta tuvo un breve paso por el Tri mayor así como otro por las juveniles, y a Antonio Rodríguez del Tijuana quien sueña con regresar a la selección por primera vez desde 2023.

En cuanto a la defensa, aparecen los dos de la lista principal de la Liga MX, así como los cuatro del Sparring. A ellos se unen los europeos César Montes del FC Lokomotiv, Edson Álvarez del Fenerbahce, Mateo Chávez del AZ Alkmaar, Jorge Sánchez del PAOK, Julián Araujo del Celtic, y Johan Vásquez del Genoa. Además, también salen lo jugadores del futbol mexicano Bryan González, Richard Ledezma del Guadalajara y Everardo López del Toluca quienes parecían que habían perdido su oportunidad de ir al mundial, así como Victor Guzmán del Monterrey, Ramón Juárez del América y Jesús Angulo de Tigres.

Richard Ledezma lanzó un mensaje contra América | MEXSPORT

El medio campo es donde parece haber más adiciones a la lista. El Tri ya tenía a cuatro convocados y tres de sparring, pero ahora en la lista de 55 jugadores, aparecen 23 futbolistas que pueden ocupar un puesto en el mediocampo de la Selección Nacional. Entre los casos más destacados están Luis Chávez y Marcel Ruiz quienes parecen que quedarán fuera por lesiones pero aún no han sido descartados.

Además, están los europeos, Álvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atlético Madrid) y Orbelín Pineda (AEK Atenas) quienes prácticamente están amarrados en el Mundial. Finalmente del extranjero está Jorge Ruvalcaba quien juega en la MLS.

Los últimos once mediocampistas en la prelista, son todos de la Liga MX con Carlos Rodriguez, Diego Lainez, Erick Sánchez y Jordan Carrillo como los más destacados y quienes parecía que no había forma de que fueran al Mundial. Además se unen, Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (América), Efraín Álvarez (Guadalajara), Elías Montiel (Pachuca), Isaías Violante (América), Jeremy Márquez (Cruz Azul), y Ricardo Angulo (Toluca).

Carlos Rodríguez en celebración ante Chivas | IMAGO 7

Por último aparecen los delanteros. Ya se sabía que Alvarado, 'Memote', Vega y Armando González serían parte de la ofensiva mundialista. Además, era muy esperado que los extranjeros, Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), y Germán Berterame (Inter Miami), también estarían en la lista. La única verdadera sorpresa es César Huerta del Anderlecht, quien a penas regresó a jugar tras una alargada lesión.