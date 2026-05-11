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Futbol

Memo adelanta su convocatoria con el Tri: Ochoa ya se encuentra concentrado

El grito prohibido apareció en el Estadio Azteca durante el México contra Portugal en los últimos minutos del partido
Emiliano Arias Pacheco 15:12 - 11 mayo 2026
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El guardameta mexicano lanzó un mensaje en redes sociales sobre su nuevo reto

Guillermo Ochoa volvió a encender la conversación en redes sociales luego de compartir un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, publicación que muchos aficionados interpretaron como una señal de que podría estar contemplado para la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.

El histórico guardameta mexicano reveló que comenzó su última concentración con el Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), dejando un mensaje cargado de nostalgia, orgullo y compromiso con la camiseta nacional. La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y analistas, quienes consideran que el arquero aún podría tener un lugar en el proceso mundialista.

Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | IMAGO7

Memo Ochoa manda mensaje emotivo rumbo al Mundial 2026

“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio”, escribió Ochoa en el inicio de su mensaje, acompañado de reflexiones sobre su trayectoria con la Selección Mexicana y las experiencias vividas defendiendo el arco nacional en distintas competencias internacionales.

El arquero también aseguró que encara esta concentración de una manera distinta, con más recuerdos y cicatrices, pero con la misma ilusión que tenía desde niño cuando soñaba con representar a México. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una posible despedida o como un mensaje previo a una última gran oportunidad mundialista.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Guillermo Ochoa destacó además que cada vez que México lo llama, “algo dentro de mí vuelve a empezar”, frase que provocó especulaciones sobre su posible presencia en la convocatoria final rumbo a la Copa del Mundo de 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Afición mexicana reacciona al mensaje de Guillermo Ochoa

A pesar de las dudas sobre su futuro, Ochoa dejó claro que su compromiso con México sigue intacto. “Estoy en casa. Estoy con mi selección”, escribió el guardameta, reafirmando el vínculo emocional que mantiene con el equipo nacional después de múltiples procesos mundialistas.

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, en el Estadio Azteca | IMAGO7
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