Gerardo Espinoza a una firma de ser nuevo DT de Puebla

La directiva del Puebla parece haber tomado una decisión definitiva para el banquillo y Gerardo Espinoza se perfila como el elegido para liderar el nuevo proyecto deportivo de "La Franja".

Gerardo Espinoza | IMAGO7

VUELVE A LIGA MX

De acuerdo a información revelada por el periodista Alan Nuñez, las negociaciones entre el estratega mexicano y la cúpula camotera han llegado a un acuerdo para tomar las riendas del equipo de cara a la próxima temporada, quedando pendientes únicamente los trámites legales para formalizar la contratación.

La misma fuente informa que ya existe un consenso total sobre la planeación de la plantilla y los objetivos deportivos, teniendo como eje principal el trabajo con los jóvenes de fuerzas básicas.

El optimismo reina en las oficinas del Estadio Cuauhtémoc. El cuerpo técnico de Espinoza ya trabaja en el diseño de la pretemporada, mientras la directiva acelera para cerrar el contrato en los próximos días.

Gerardo Espinoza | IMAGO7

LA HISTORIA DE ESPINOZA Y PUEBLA

La llegada de Espinoza representa el cierre de un capítulo que quedó inconcluso en 2023. En aquel año, el técnico ya tenía un acuerdo pactado con el club, pero el artículo 47 del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol frenó el movimiento.

Dicha norma impide que un entrenador con vínculos recientes en Selección Nacional tome las riendas de un club en el mismo torneo; en ese momento, Espinoza acababa de dejar su cargo en el Tri Sub-23. Con ese obstáculo legal en el pasado, el camino está libre para que el estratega asuma el mando.

Se espera que el anuncio oficial se realice entre el lunes y martes de la próxima semana, marcando el inicio formal de la era de Gerardo Espinoza al frente de los camoteros.