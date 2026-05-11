BTS apunta al Estadio Banorte tras llenar el GNP y desatar locura en México

La visita de BTS a México dejó mucho más que tres conciertos agotados en el Estadio GNP Seguros. El fenómeno generado por la agrupación surcoreana provocó una auténtica revolución en Ciudad de México, donde miles de fans abarrotaron tanto el recinto como sus alrededores para intentar escuchar el show. La euforia fue tan grande que ARMY ya comenzó a imaginar un siguiente paso todavía más ambicioso: un concierto en el Estadio Banorte.

El impacto de BTS no solamente quedó reflejado dentro del inmueble, sino también en las calles cercanas. Durante todo el fin de semana se registraron concentraciones masivas de personas afuera del estadio, situación que incluso provocó cierres en avenidas importantes como Río Churubusco. La magnitud del fenómeno dejó abierta la posibilidad de que el grupo necesite un recinto todavía más grande para su próxima visita a México.

Más de 50 mil personas se dieron cita a la plancha del Zócalo para ver por unos minutos a BTS / Especial

BTS dejó abierta la posibilidad de presentarse en un estadio más grande en México

Durante el último concierto en el Estadio GNP Seguros, Suga sorprendió a los asistentes al hablar sobre la enorme cantidad de personas que permanecieron afuera del recinto intentando escuchar el espectáculo. El integrante de BTS reconoció el impacto que tuvo la agrupación en la capital del país y lanzó una frase que rápidamente encendió las redes sociales entre ARMY.

"¿Tenemos algún estadio más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que visitemos tendremos que visitar ese lugar"

Panorámica del Estadio Banorte | MEXSPORT

Comentó Min Yoon-gi frente a miles de asistentes. Aunque nunca mencionó directamente al Estadio Banorte, sus palabras desataron especulaciones sobre una posible presentación en el inmueble más grande del país durante una futura gira en 2027.

La demanda por ver a BTS dejó claro que el Estadio GNP resultó insuficiente para miles de seguidores. Mientras las tres fechas registraron boletos agotados, distintos reportes señalaron que cerca de 70 mil personas permanecieron afuera del recinto el pasado 10 de mayo, cifra que prácticamente igualó la capacidad total del estadio durante un concierto.

Drone shot of the crowd outside and inside the stadium for BTS ARIRANG WORLD TOUR in Mexico City.



Armys blocked both routes of Rio Churubusco Avenue to listen to BTS perform🔥🇲🇽👏 pic.twitter.com/iUdzpZSOjE — ARIRANG World Tour (@ARIRANGWT) May 10, 2026

El Estadio Banorte se convierte en el gran sueño de ARMY en México

Tras el impacto provocado por BTS en la Ciudad de México, muchos fans comenzaron a señalar al Estadio Banorte como la sede ideal para el próximo concierto de la agrupación surcoreana. El histórico inmueble, hogar de equipos como América, Cruz Azul y próximamente Atlante, puede albergar cerca de 90 mil personas en eventos masivos, convirtiéndose en el único estadio del país capaz de responder a una demanda similar.

La presencia de BTS en México también se convirtió en un fenómeno cultural fuera de los escenarios. Los integrantes visitaron museos, asistieron a funciones de lucha libre y provocaron reuniones masivas de fans en distintos puntos de la capital. Incluso la Arena México se volvió viral luego de que algunos miembros aparecieran usando máscaras de luchadores mexicanos.

Cerca de 40 mil personas sin boleto habrían acudido a las inmediaciones del recinto para vivir el concierto de BTS | AP