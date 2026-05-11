Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Traiciona al Liverpool? Xabi Alonso es buscado por otro grande de la Premier League

Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Xabi Alonso tuvo mejor rendimiento con el Real Madrid pese al número de derrotas | MEXSPORT
Rafael Trujillo 16:25 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador español apunta a tener un nuevo equipo para la próxima temporada

El entrenador más cotizado. Pese a su polémica salida del Real Madrid, todo parce indicar que Xabi Alonso será uno de los entrenadores más buscados de cara a la próxima temporada. Ahora, uno de los grandes de la Premier League, lo tendría como uno de sus principales candidatos.

Xabi Alonso fue despedido como entrenador principal del Real Madrid el pasado 12 de enero, poniendo fin a una etapa de poco más de seis meses y sólo 34 partidos al mando. El estratega terminó con una marca de 24 triunfos, cuatro empates y sólo seis derrotas, aunque se fue con las manos vacías en cuanto a títulos.

Xabi Alonso regresa a Liverpool después de 16 años | AP

La experiencia de Xabi como entrenador

Pese a su corto paso con el cuadro merengue, Xabi cuenta con una amplia y exitosa carrera como entrenador español. El español inició su carrera como estratega en 2019 en las categorías inferiores de la Real Sociedad, y tras 98 partidos, se ganó la confianza del Bayer Leverkusen, quien le dio su primera dirección técnica en un primer equipo.

Alonso dirigió a las Aspirinas durante cinco años sumando 140 partidos. En total logró sumar 89 victorias, 32 empates y sólo 19 derrotas. Lo más importante fue la obtención no sólo de la Bundesliga, sino que también se coronó en la Copa Alemana y la Supercopa, y fue finalista en la UEFA Europa League.

Xabi Alonso con el Madrid | @realmadrid

Lo buscan en Inglaterra

Ahora, tras sus salida del Real Madrid, el estratega está siendo pretendido por más de un equipo aunque el claro favorito para hacerse de sus servicios es el Liverpool. Los Reds, exequipo de Alonso, apunta a cambiar de entrenador tras una muy decepcionante temporada con Arne Slot al mando. Ante esto Xabi, por su pasado con el equipo, es el claro favorito para asumir el puesto, en caso de que el neerlandés termine saliendo.

Liverpool, sin embargo, no es el único equipo de Inglaterra que estaría buscando hacerse de sus servicios. De acuerdo con información de The Athletic, Chelsea está viendo la posibilidad de nombrar a Xabi Alonso como el nuevo entrenador principal del club.

Los Blues se quedaron sin entrenador luego de que Enzo Maresca dejara al equipo a inicios de este año. Desde salida, el cuadro londinense ha tenido a dos entrenadores con Calum McFarlane siendo interino en dos ocasiones y Liam Rosenior siendo el último en ser destituido.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP

De momento, aún no hay ningún acuerdo entre los Blues y Xabi Alonso, además, el estratega español no es el único siendo contactado por el Chelsea. El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, también podría unirse a los londinenses.

Lo Último
17:44 "Quiero dedicarte todas las canciones": Julio César Chávez sorprende en concierto de Cristian Castro
17:38 SEP confirma que no se adelantan las vacaciones y el calendario escolar sigue igual
17:35 Cristiano Ronaldo pide apoyo de la afición para el duelo clave ante Al-Hilal
17:34 Draft NFL 2027: Arch Manning y la próxima legión de estrellas
17:29 Mikel Arriola agradece apoyo de clubes tras conflicto con jugadores del Tri
17:15 Hoy No Circula martes 12 de mayo de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
16:58 OMS advierte posible aparición de más casos de hantavirus tras brote en crucero MV Hondius
16:54 ¡Hay DT para rato! Barcelona cerca de renovar a Hansi Flick hasta 2028
16:52 Mario Delgado defiende cambio del calendario de la SEP y acepta que después del 15 de junio 'se enseña poco'
16:45 Junior H revela por qué se aleja de los narcocorridos: “La música implica una responsabilidad”