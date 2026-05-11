¿Traiciona al Liverpool? Xabi Alonso es buscado por otro grande de la Premier League

El entrenador más cotizado. Pese a su polémica salida del Real Madrid, todo parce indicar que Xabi Alonso será uno de los entrenadores más buscados de cara a la próxima temporada. Ahora, uno de los grandes de la Premier League, lo tendría como uno de sus principales candidatos.

Xabi Alonso fue despedido como entrenador principal del Real Madrid el pasado 12 de enero, poniendo fin a una etapa de poco más de seis meses y sólo 34 partidos al mando. El estratega terminó con una marca de 24 triunfos, cuatro empates y sólo seis derrotas, aunque se fue con las manos vacías en cuanto a títulos.

Xabi Alonso regresa a Liverpool después de 16 años | AP

La experiencia de Xabi como entrenador

Pese a su corto paso con el cuadro merengue, Xabi cuenta con una amplia y exitosa carrera como entrenador español. El español inició su carrera como estratega en 2019 en las categorías inferiores de la Real Sociedad, y tras 98 partidos, se ganó la confianza del Bayer Leverkusen, quien le dio su primera dirección técnica en un primer equipo.

Alonso dirigió a las Aspirinas durante cinco años sumando 140 partidos. En total logró sumar 89 victorias, 32 empates y sólo 19 derrotas. Lo más importante fue la obtención no sólo de la Bundesliga, sino que también se coronó en la Copa Alemana y la Supercopa, y fue finalista en la UEFA Europa League.

Xabi Alonso con el Madrid | @realmadrid

Lo buscan en Inglaterra

Ahora, tras sus salida del Real Madrid, el estratega está siendo pretendido por más de un equipo aunque el claro favorito para hacerse de sus servicios es el Liverpool. Los Reds, exequipo de Alonso, apunta a cambiar de entrenador tras una muy decepcionante temporada con Arne Slot al mando. Ante esto Xabi, por su pasado con el equipo, es el claro favorito para asumir el puesto, en caso de que el neerlandés termine saliendo.

Liverpool, sin embargo, no es el único equipo de Inglaterra que estaría buscando hacerse de sus servicios. De acuerdo con información de The Athletic, Chelsea está viendo la posibilidad de nombrar a Xabi Alonso como el nuevo entrenador principal del club.

Los Blues se quedaron sin entrenador luego de que Enzo Maresca dejara al equipo a inicios de este año. Desde salida, el cuadro londinense ha tenido a dos entrenadores con Calum McFarlane siendo interino en dos ocasiones y Liam Rosenior siendo el último en ser destituido.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP