Liverpool y Chelsea dividen puntos en Anfield y complican sus puestos europeos

Liverpool y Chelsea protagonizaron un intenso empate en Anfield en un partido cargado de tensión por la lucha de los puestos europeos en la Premier League. Los Reds buscaban acercarse a la clasificación para la próxima Champions League, mientras que los Blues necesitaban sumar para mantenerse con vida en la pelea por competencias continentales.

El encuentro arrancó con dominio absoluto del Liverpool y muy temprano encontró recompensa. Apenas al minuto seis, Dominik Szoboszlai cobró un tiro libre que terminó rebotando en la barrera, pero la jugada continuó gracias a Ngumoha, quien asistió a Ryan Gravenberch para que el neerlandés sacara un potente disparo a la escuadra y pusiera el 1-0 en Anfield.

Tras el gol, el conjunto dirigido por Arne Slot mantuvo la presión ofensiva y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Virgil van Dijk tuvo una oportunidad clara al minuto 11 tras quedar completamente solo dentro del área, aunque su volea terminó saliendo por encima de la portería.

Ryan Gravenberch, del Liverpool, en festejo ante Chelsea | AP

Chelsea reaccionó y aprovechó las dudas defensivas del Liverpool

Con el paso de los minutos, Chelsea comenzó a crecer en el partido y encontró espacios a la espalda de la defensa local. Marc Cucurella avisó primero con un disparo cruzado que Giorgi Mamardashvili alcanzó a desviar, en una jugada que se repitió poco después y dejó en evidencia los problemas defensivos del Liverpool.

La insistencia londinense terminó dando resultado al minuto 36. Enzo Fernández mandó un balón al área tras un cobro de falta y, ante la falta de reacción tanto de atacantes como defensores, la pelota terminó entrando lentamente al arco para decretar el empate 1-1.

Chelsea incluso estuvo cerca de remontar antes del descanso. Un nuevo balón filtrado tomó mal parada a la zaga red y nuevamente Mamardashvili tuvo que intervenir para evitar el segundo tanto visitante. Liverpool llegó al entretiempo mostrando poca intensidad y muchas dudas defensivas.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP

El VAR y los postes evitaron un ganador en Anfield

La segunda mitad mantuvo el ritmo intenso y Chelsea creyó encontrar la remontada cuando Cole Palmer aprovechó un rebote dentro del área para marcar, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego previo de Cucurella en el inicio de la jugada.

Liverpool respondió de inmediato y también vio cómo el videoarbitraje le negaba el gol de la ventaja. Curtis Jones había marcado de cabeza al minuto 58, aunque la anotación fue invalidada por posición adelantada. A partir de ahí, el encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante.

Los Reds estuvieron más cerca del triunfo en la recta final. Szoboszlai estrelló un disparo en el poste al minuto 71 y posteriormente Van Dijk hizo vibrar el travesaño con otro remate peligroso. Chelsea también reclamó un posible penalti sobre Pedro Neto, pero el VAR respaldó la decisión del árbitro de no señalar la falta. El marcador ya no se movió y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en un resultado que deja abierta la pelea europea en la Premier League.