Polémica en Hollywood: demandan a James Cameron por personaje de Avatar

El universo cinematográfico de Avatar, una de las franquicias más exitosas y taquilleras de todos los tiempos, volvió a colocarse en medio de la controversia. Esta vez, el director James Cameron enfrenta una demanda presentada por la actriz Q’orianka Kilcher, quien asegura que su imagen fue utilizada como inspiración para diseñar a ‘Neytiri’, el emblemático personaje interpretado por Zoe Saldaña.

Kilcher, reconocida internacionalmente por interpretar a Pocahontas en la película El nuevo mundo de 2005, sostiene que jamás autorizó el uso de sus rasgos físicos y que tampoco recibió créditos, reconocimiento o compensación económica por la supuesta utilización de su imagen dentro del proceso creativo de la película.

De acuerdo con la demanda, el equipo detrás de Avatar habría empleado fotografías de la actriz como referencia visual para desarrollar el rostro de Neytiri, uno de los personajes más icónicos de la saga creada por Cameron.

El director James Cameron enfrenta una demanda presentada por la actriz Q’orianka Kilcher / Especial

La supuesta inspiración detrás de Neytiri

Según documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, Q’orianka Kilcher afirma que descubrió la posible conexión entre su imagen y el personaje hasta 2010, un año después del estreno de la primera película de Avatar.

La actriz asegura que durante un encuentro con James Cameron, el cineasta le entregó un boceto firmado de ‘Neytiri’ acompañado de un mensaje donde reconocía que su belleza había servido como inspiración inicial para el personaje.

Ese momento, explica Kilcher, despertó dudas sobre el origen visual de ‘Neytiri’ y sobre la forma en que su imagen habría sido utilizada dentro de una producción multimillonaria sin su consentimiento.

La demanda también señala que Cameron habría mencionado anteriormente, durante una entrevista, que una fotografía de la actriz publicada en Los Angeles Times formó parte de las referencias visuales utilizadas para desarrollar el diseño del personaje ‘Na’vi’.

La actriz asegura que su imagen fue utilizada como inspiración para diseñar a ‘Neytiri’ / Especial

Acusan explotación cultural en Hollywood

Uno de los aspectos más delicados del caso gira en torno a las acusaciones de explotación cultural e identidad biométrica. Los abogados de Kilcher sostienen que mientras Avatar promovía mensajes relacionados con el respeto a los pueblos indígenas y la conexión espiritual con la naturaleza, detrás de cámaras se habría utilizado la imagen de una actriz indígena sin autorización.

En el documento legal, la defensa de la actriz describe el caso como un ejemplo de cómo Hollywood puede apropiarse de rasgos físicos y elementos culturales para construir productos cinematográficos multimillonarios sin reconocer a las personas que sirvieron de inspiración.

“Millones de personas se enamoraron de Avatar por su discurso sobre la conexión humana y la defensa de las culturas indígenas. Nunca imaginé que mi rostro habría sido integrado en el diseño del personaje sin mi conocimiento”, expresó Kilcher en un comunicado.

La actriz también confesó sentirse profundamente decepcionada por la situación, especialmente porque admiraba el mensaje que transmitía la película y tenía respeto por el trabajo de James Cameron.

James Cameron hasta el momento no ha dicho nada sobre la demanda en su contra / Redes Sociales

¿Qué exige Q’orianka Kilcher?

La demanda presentada contra el director solicita compensaciones económicas, daños punitivos y una revisión de las ganancias relacionadas con el supuesto uso de su imagen en la creación de ‘Neytiri’. Además, la actriz pide medidas cautelares y una aclaración pública por parte del equipo de Avatar sobre el proceso creativo utilizado para diseñar al personaje.

Hasta ahora, James Cameron y su equipo legal no han emitido una postura oficial respecto a las acusaciones. Tampoco Zoe Saldaña, quien interpreta a ‘Neytiri’ desde la primera entrega de la saga, se ha pronunciado públicamente sobre la polémica.

Mientras tanto, el caso ya comenzó a generar debate en redes sociales y en la industria del entretenimiento sobre los límites entre inspiración artística, derechos de imagen y apropiación cultural dentro de Hollywood.