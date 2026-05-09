¡A lo Chicharito! Javier Hernández muestra su nueva faceta como chef

Mientras define su próximo paso en el futbol profesional, Javier 'Chicharito' Hernández ha decidido explorar nuevas pasiones, sorprendiendo a sus seguidores con una faceta inesperada: la de chef.

A través de su cuenta de TikTok, el delantero mexicano se vistió con un delantal para compartir un tutorial detallado de cómo preparar un sándwich de milanesa al más puro "estilo Chicharito". En el video, Hernández guía a sus fans paso a paso, desde el empanizado de la carne hasta el montaje final del platillo.

La preparación, que él mismo describió como "una receta no tan secreta", incluye ingredientes como aguacate y un aderezo especial de queso para acompañar la milanesa. Además, el futbolista mostró su técnica para tostar el pan con mantequilla, buscando un resultado perfecto.

Un futuro incierto en las canchas

Actualmente, Javier Hernández se encuentra como agente libre y, aunque ha reiterado que no piensa en el retiro, su futuro inmediato no está en el terreno de juego. Durante el verano, participará como analista para una cadena de televisión estadounidense en la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Recientemente, surgieron rumores que lo vinculaban con el Atlante, equipo que volverá a la Liga MX en el Apertura 2026. Sin embargo, el propio jugador desmintió tener cualquier tipo de negociación o contacto con los Potros de Hierro.

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO7

Su última aparición en el futbol mexicano fue en los Cuartos de Final del Apertura 2025, donde un penalti fallado contra Cruz Azul selló la eliminación de las Chivas, el club que lo vio nacer y al que regresó en 2024.

Su segunda etapa en México no cumplió con las expectativas, a pesar de una destacada carrera en Europa que lo llevó por clubes como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, antes de su paso por el LA Galaxy en la MLS.