El polémico mensaje de Chicharito a Chivas en su 120 aniversario

A pesar de su reciente y controvertida salida de Chivas, el histórico delantero, Javier 'Chicharito' Hernández, dedicó un mensaje al Club Deportivo Guadalajara en sus redes sociales para conmemorar su 120 aniversario.

El regreso de Chicharito al equipo en 2024 generó opiniones encontradas entre los seguidores rojiblancos. Las expectativas eran altas, pero el rendimiento del máximo goleador de la Selección Mexicana no fue el esperado, registrando una cifra modesta de goles durante su segunda etapa en el club.

Su paso por el equipo culminó entre más críticas que elogios, un sentimiento que se intensificó tras un momento clave: el penalti fallado contra Cruz Azul en los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025. Aquel error le costó al Guadalajara la oportunidad de avanzar a las Semifinales del torneo.

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO7

El mensaje de Chicharito al Rebaño Sagrado

Haciendo a un lado las polémicas, el exjugador de equipos como el Real Madrid y el Manchester United compartió un emotivo mensaje en sus plataformas digitales. "¡Felices 120 años mi Rebaño! Un legado familiar", escribió Javier, acompañando el texto con una fotografía junto a su abuelo, Tomás Balcázar, otra leyenda del club.

La publicación incluyó una colección de imágenes que recorren su carrera en el equipo tapatío: desde sus inicios en las fuerzas básicas y su debut, hasta momentos de su reciente regreso. Destacó también una foto del partido inaugural del Estadio Akron, donde Chivas se enfrentó a su entonces equipo, el Manchester United.

¿Cuáles fueron los números de Chicharito en su regreso a Chivas?

Javier Hernández concluyó su segunda etapa como jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara de la peor manera: fallando un penalti que pudo ser el pase a las Semifinales del Apertura 2025. El surgido de la cantera rojiblanca no tuvo un buen paso en cerca de dos años en la institución que lo llevó al Manchester United.

El histórico goleador de la Selección Mexicana terminó su etapa con 39 partidos disputados en los que contribuyó con cuatro anotaciones y un asistencia en 1625 minutos jugados en la que resaltaron 17 titularidades.