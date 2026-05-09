América, con posibilidades de ganar un triplete en este Clausura 2026

América ha sido irregular durante este Clausura 2026. Más allá de haber clasificado a la Fase Final, apenas lo hicieron como octavo lugar de la Tabla General. Sin embargo, previo a esto tuvieron un gran fracaso al haber quedado fuera de la CONCACAF Champions Cup en Cuartos de Final. Aún con todo esto, las Águilas todavía tienen la posibilidad de ganar hasta tres títulos en este primer semestre de 2026.

En la rama varonil, los de Coapa aún están vivos en tres competencias. En la máxima categoría, los dirigidos por André Jardine están en Cuartos de Final, empatados 3-3 en el global previo al partido de Vuelta. Más abajo, en la Sub 21, los de Coapa ya están instalados en las Semifinales y están a un paso de llegar a la serie por el título. Mientras tanto, la Sub 19 también está en la antesala de la Final en este Clausura 2026.

Bandera de América en el Estadio Banorte | MEXSPORT

El primer equipo fue el más irregular durante este semestre. En la temporada regular del Clausura 2026, los dirigidos por André Jardine terminaron en octavo lugar del torneo luego de haber ganado siete partidos, empatado cuatro y perdido seis en las 17 Jornadas. Esto estuvo cerca de dejarlos fuera de la Fase Final, sin embargo lograron acceder como octavos de la Tabla General.

Ya en esta Liguilla, el camino no es fácil, pues en Cuartos de Final enfrentan a Pumas, líder de la clasificación con 36 puntos. En el duelo de Ida de la eliminatoria, el partido quedó 3-3 en el Estadio Banorte. Por lo tanto, América está obligado a ganar en el juego de Vuelta para clasificarse a Semifinales, pues el empate en el marcador global le favorece a Universidad Nacional por mejor posición en la tabla.

Pumas y América en 4tos de Final l IMAGO7

En la categoría Sub 21, la realidad de América es diferente. El equipo dirigido por Rodrigo Méndez terminó como líder del torneo regular. Por lo tanto, en la Fase Final no solo han tenido la ventaja de la localía, sino que también el empate en el marcador global les favorece. Este último factor ya les fue clave durante la Liguilla actual del Clausura 2026.

En los Cuartos de Final, las Águilas Sub 21 eliminaron a Pumas luego de haber empatado 1-1 tanto en la Ida como en la Vuelta; por mejor posición en la clasificación, los de Coapa alcanzaron las Semifinales. Ya en Semis, la Ida ante Pachuca la igualaron a dos goles; ante esto, los azulcremas pueden igualar nuevamente en la Vuelta y con eso se clasificarían a la Final.

En la Sub 19, América también tuvo un gran torneo colectivo. Luego de las 17 Jornadas, los comandados por Patricio Treviño finalizaron en la segunda posición, solo por detrás de Juárez, producto de ocho victorias, seis empates y tres derrotas con 25 goles a favor y 15 en contra. Ya en Liguilla, los de Coapa han tenido que superar adversidades.