¿Advertidos? Emilio Azcárraga presente en Coapa previo al juego de Pumas

Las horas pasan cada vez más despacio en Coapa y en Cantera, esto después de que el vibrante 3-3 en el juego de Ida de los Cuartos de Final llegase a su fin. Desde el pitido final en el Estadio Banorte, ni América ni Pumas quieren perder la Vuelta, es por eso que las medidas debe ser drásticas.

Emilio Azcarraga y Henry Martín | MEXSPORT

Sin margen de error

A solo dos días que el balón ruede en el Olímpico Universitario, la primer imagen insólita que dejó la previa de la vuelta ya apareció en redes, pues desde Coapa (recinto deportivo del América), Emilio Azcarraga, dueño del equipo, se dió cita para aclarara un para de cosas.

Si bien no se puede confirmar o negar que el empresario fue al recinto para hablar con los jugadores, la realidad es que en los antecedentes cada que Azcárraga se presenta en Coapa una charla importante ocurre entre cuerpo técnico, directivos y futbolistas.

Azcárraga visitó Coapa de sorpresa antes del juego ante Necaxa | MEXSPORT

Emilio Azcarraga, llegó en su lujoso automóvil acompañado de una camioneta de seguridad casi al medio, solución que tomó por sorpresa a medios y aparentemente miembros del club, pues la visita no estaba contemplada en los itinerarios, por lo que la cosa debió ser seria.

El empresario, volvió a demostrar por que es uno de los más ‘presentes’ con su club, pues cada que el equipo vive una crisis o un momento importante, Emilio está presente. Lo curioso del asunto es que en su mayoría de veces, cada que Emilio Azcarraga da un platica previo a un juego, el equipo de las Águilas termina saliendo con saldo positivo.

Gol de Jordan Carrillo con Pumas vs América | IMAGO7

¿Cómo marcha el panorama rumbo a la vuelta?

Tras un electrizante empate a tres goles, los dos equipos más importantes de la capital mexicana dejaron un gran sabor de boca, además de la expectativa en su máximo nivel. Los de Efraín Juárez fieles a su estilo, intentando manejar tiempos de partido yendo para adelante cada que se requería. Por su parte, André Jardine aguantó y cuando menos lo esperaban ‘lastimó’ al rival.

Ahora una semana después, el Azul y Oro recibe en su casa a las Águilas, duelo que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 (hora centro de México). En el pedregal se vivirá el mítico desenlace de unos Cuartos de Final que más que el pase a Semifinales, podría significar el futuro de cada club.