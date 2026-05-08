Breece Hall rompe el mercado: Los Jets lo convierten en uno de los corredores mejor pagados
New York ha tomado una decisión que redefine el valor de su ofensiva. La franquicia neoyorquina y el corredor estrella Breece Hall han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato por 3 años y 45.75 millones de dólares, asegurando que el motor del equipo permanezca con los Jets hasta la temporada 2028.
Jets, RB Breece Hall agree to 3-year, $45.75M extension. (via @rapsheet) pic.twitter.com/z8ptAsOo0A— NFL (@NFL) May 8, 2026
Lo más relevante de este acuerdo no es solo la permanencia de Hall, sino el promedio anual de 15.25 millones de dólares. Esta cifra coloca a Breece directamente en la élite económica de la posición, superando la tendencia de años recientes donde los equipos se resistían a otorgar contratos de alto valor a los corredores.
Con esta firma, Hall se posiciona solo por detrás de Christian McCaffrey en el escalafón salarial, enviando un mensaje claro a toda la liga: en el esquema de Aaron Rodgers, el corredor no es un lujo, sino una pieza central que merece ser pagada como una estrella de primer nivel.
Una buena inversión en un corredor
El valor de Hall para los Jets justifica cada centavo del nuevo contrato. Tras superar una grave lesión de rodilla hace dos temporadas, Breece regresó para demostrar que es la definición de un corredor moderno con la habilidad de avanzar yardas por tierra y de forma aeréa.
Este contrato llega en un momento crucial, justo antes de que el jugador entrara a su último año de contrato de novato, evitando cualquier conflicto contractual y permitiendo que el equipo se enfoque plenamente en la misión de llegar al Super Bowl.
Para los Jets, la inversión es clara: asegurar el futuro de su jugador más dinámico mientras el equipo busca aprovechar su ventana de campeonato.
Los RB mejor pagados de la NFL
Breece Hall (New York Jets): Firmó una extensión por 3 años y $45.75 millones dls.
Saquon Barkley (Philadelphia Eagles): Lidera con aproximadamente $36 millones dls.
Ashton Jeanty (Las Vegas Raiders): Su contrato de novato de $35.9 millones dls.
James Cook (Buffalo Bills): Destacado con $28.82 millones dls.
Christian McCaffrey (San Francisco 49ers): Sigue entre los mejores pagados con $24 millones dls.