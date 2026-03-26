Las Vegas será sede del Super Bowl LXIII

Lo único mejor que un domingo es un Súper Domingo. El Super Bowl se convierte año con año en uno de los eventos deportivos más seguidos, gracias a la presencia de los equipos de la NFL, el Show de Medio Tiempo y la propia sede del mismo.

Con información de ESPN, la sede del Super Bowl LXIII será en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders. El recinto de la Ciudad del Pecado ya recibió un Jueog Grande, en la edición 58, que terminó con una victoria de los Kansas City Chiefs sobre los San Francisco 49ers.

De acuerdo a la misma fuente, solo es cuestión de mera formalidad dar a conocer la sede de dicho Super Bowl, pues los dueños de la NFL se reunirán en Phoenix la próxima semana para una votación. El estadio y la ciudad son del agrado de la liga, gracias a la modernidad y capacidad del mismo.

Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders | AP

¿En dónde serán los próximos Super Bowls?

El Super Bowl LXIII será la definición por el título de la NFL de la Temporada 2028; ya se conoce donde serán los dos siguientes. El primero tendrá como sede el SoFi Stadium, para el Super LXI, casa de Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams.

Por su parte, la campaña del 2027 terminará en el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons. Al igual que el recinto de California, la casa de los Halcones recibirá su segundo Super Bowl.

Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders | AP

El Super Bowl LVIII

Aquel primer Super Bowl que se llevó a cabo en Las Vegas terminó con el último título -hasta el momento- de los Kansas City Chiefs. Aunque el inicio fue dubitativo, el final del partido terminó por ser de infarto, con una definición en los segundos finales del over time.

San Francisco tuvo la oportunidad de cortar con una racha de 29 años sin una victoria en el Juego Grande, sin embargo, errores marcados y una mala ejecución en el tiempo extra terminó por condenar a los gambusinos. Fue la última ocasión en que el equipo de la bahía jugó un Super Bowl.