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¡Cifra récord! Jaxon Smith-Njigba extiende contrato con Seattle Seahawks

Jaxon Smith Njigba | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:30 - 23 marzo 2026
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El Jugador Ofensivo del año en 2025 se convierte en el WR mejor pagado en toda la historia de la NFL

Los Seahawaks no pierden el tiempo y un par de meses después de haber conquistado el Super Bowl LX, Seattle amarra una de las piezas más importantes de la franquicia y firma un contrato récord con Jaxon Smith-Njigba, Jugador Ofensivo del año.

Jaxon Smith Njigba | AP

EL WR MEJOR PAGADO DE LA NFL

De acuerdo con diversos reportes. los vigentes campeones de la NFL han llegado a un acuerdo con su receptor estrella para una extensión de contrato multi anual que lo convertirá -con gran diferencia- en el WR mejor pagado de toda la liga.

Los primeros informes señalan que el nuevo contrato de Jaxon Smith-Njigba será por los próximos cuatro años, vinculándolo a la franquicia de Seattle hasta 2029 y sería por 168.6 millones de dólares, de los cuales 140 millones ya estarían completamente garantizados para el receptor.

Jaxon Smith Njigba | AP

NÚMEROS DE JSN

Procedente de Ohio State y seleccionado en el Draft del 2023 por los Seahawaks, JSN (Jaxon Smith.Njigba) jugó en 2025 su tercera temporada en la NFL, siendo por mucho su mejor año, logrando consolidarse como uno de los mejores receptores en toda la liga, para muchos el número uno.

De la mano de Sam Danrnold, JSN registró 1,793 yardas por aire en temporada regular, el registro más alto de toda la NFL durante 2025. Además, también recibió 10 pases de anotación. Dichos números le valieron para ser el mejor WR de toda la NFL, o por lo menos es lo que dice su nuevo contrato.

La visión de Seattle es clara: a pesar de que en el Super Bowl LX el MVP del juego más importante de la temporada fue Kenneth Walker III, la franquicia sabía que el dinero a gastar en la agencia libre era para el Jaxon Smith Nijba y con este movimiento aseguran tener a una de las superestrellas de la NFL entre sus filas por varias temporadas más.

Smith-Njigba se alista para el Super Bowl | AP

PUKA NACUA TAMBIÉN BUSCA NUEVO CONTRATO

Como ya es costumbre, una extensión de contrato de esta magnitud comenzará a tener repercusiones en la NFL y el acuerdo entre Seahawks y JSN tendrá consecuencia muy cerca de Seattle, dentro de la propia NFC Oeste, en Los Angeles para ser más específicos.

No es ningún secreto que los Rams también tenían ya platicas avanzadas para extender el contrato de Puka Nacua y darle al WR el salario de superestrella que merece y se especula que como mínimo buscará igualar el salario de JSN para ser el nuevo receptor mejor pagado de toda la NFL.

Puka Nacua | AP
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