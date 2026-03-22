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NFL

¡No pierde el toque! Tom Brady lanza pase de anotación tras su retiro de la NFL

Tom Brady en Fanatics Flag Football Classic | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:46 - 21 marzo 2026
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El legendario mariscal de campo encontró a Stefon Diggs en las diagonales ante la Selección de Estados Unidos

Tom Brady es sin duda uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL y, aunque su historia terminó hace tres años, el toque sigue intacto. En Fanatics Flag Football Classic, el exquarterback de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers se lució con un impresionante pase de anotación.

En el duelo entre los Founders -equipo de Brady- y la Selección de Flag Football de Estados Unidos, el ahora analista de Fox Sports encontró en las diagonales a Stefon Diggs, para su primer touchdown en un emparrillado desde su retiro en 2023. 

En una cuarta oportunidad y gol, Brady esquivó el primer contacto y vio completamente solo al receptor, quien también se robó los reflectores con su recepción. La anotación abrió el marcador, sin embargo, el equipo del legendario número 12 no pudo hacer mucho y perdió el juego.

Stefon Diggs en Fanatics Flag Football Classic | AP

Tom Brady vs Logan Paul en flag football

Además del pase del mariscal de campo, otra de las grandes historias fue que Tom Brady y Logan Paul por fin se vieron las caras después de una gran cantidad de recaditos en los últimos meses. El Fanatics Flag Football Classic vio al luchador de la WWE y al legendario quarterback enfrentarse en el emparrillado, por lo que los ánimos se caldearon al instante.

En el enfrentamiento entre Founders y Wildcats -equipo de Paul-, el exjugador de la NFL aprovechó para lanzar un balón al estómago de Logan, lo que causó una reacción cómica por parte del influencer.

¿Qué otros jugadores de la NFL participaron en Fanatics Flag Football Classic?

La presencia de Tom Brady fue la más llamativa, sin embargo, diversos jugadores de la NFL también se hicieron presentes en el torneo de carácter amistoso. Joe Burrow, Saquon Barkley, Davante Adams, Jalen Hurts y DeAndre Hopkins; con la presencia de los entrenadores en jefe Sean Payton y Kyle Shanahan.

El torneo terminó en manos de la Selección de Estados Unidos, quienes ganaron tres juegos. El equipo de Tom Brady perdió sus dos compromisos y el conjunto de Jake Paul y Burrow se quedó muy cerca de ser los grandes campeones.

Tom Brady y Jalen Hurts en Fanatics Flag Football Classic | AP
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